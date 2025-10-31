PS Varlaam Ploieșteanul, delegat la ceremoniile de repatriere a rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, este delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la manifestările prilejuite de repatrierea rămășițelor pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei înainte de alegerea lui Alexandru Ioan Cuza și de Unirea Principatelor Române.

Procedura de aducere în țară și reînhumare, desfășurată în perioada 7-8 noiembrie, va fi una specială, cu protocol dedicat unui șef de stat, a anunțat joi Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, citat de Agerpres.

Programul pus la dispoziție de Jandarmeria Română, prin intermediul Administrației Patriarhale, prevede următoarele ceremonii religioase, la care va participa Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul:

Vineri, 7 noiembrie

ora 21:00 – Parastas oficiat la Aeroportul International „Henri Coandă” București-Otopeni, cu ocazia sosirii pe pământ românesc a rămășițelor pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghica;

– Parastas oficiat la Aeroportul International „Henri Coandă” București-Otopeni, cu ocazia sosirii pe pământ românesc a rămășițelor pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghica; ora 21:30 – depunerea trupului domnitorului la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” din incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, Citirea celor 11 Evanghelii, Vecernia Mare, Priveghere cu Garda de Onoare.

Sâmbătă, 8 noiembrie

ora 07:30 – Utrenie, Sfânta Liturghie, Parastas pentru eroi.

Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Moldovei vor fi înhumate lângă Palatul Culturii din Iași, urmând să fie construit și un monument funerar. Poziția monumentului Sfântului Ștefan cel Mare nu va fi afectată, a anunțat primarul Mihai Chirica.

Din biografia unui domn reformator

În timpul celei de-a doua domnii în Moldova (1854–1856), Domnitorul Grigore Alexandru Ghica a înființat primul corp de jandarmi din Țările Române, după modelul francez. Astfel, este considerat fondatorul Jandarmeriei Române .

. De asemenea, Grigore Alexandru Ghica a avut un rol esențial în finalizarea procesului de dezrobire a romilor din Moldova, fapt care îl așază între domnitorii reformatori ai epocii moderne. În 1855, a dat o lege care elibera robii particulari rămași încă în stăpânirea boierilor și le recunoștea libertatea civilă și dreptul de a-și alege ocupația.

din Moldova, fapt care îl așază între domnitorii reformatori ai epocii moderne. În 1855, a dat o lege care elibera robii particulari rămași încă în stăpânirea boierilor și le recunoștea libertatea civilă și dreptul de a-și alege ocupația. Domnitorul Grigore Alexandru Ghica se pronunțase ferm în favoarea Unirii Principatelor Române, ceea ce l-a adus în conflict atât cu Imperiul Austriac, cât și cu cercurile fanariote și conservatoare din interiorul țării, deranjate de reformele și de ideile sale naționale.

Moartea sa, prezentată inițial în epocă drept sinucidere, este considerată în prezent de istorici, după evaluarea mai multor dovezi și mărturii, drept un asasinat politic. Nicolae Iorga a scris că a fost ucis pentru convingerile sale naționale, iar A.D. Xenopol că moartea sa a fost o crimă politică deghizată în sinucidere.

Pentru a evita tensiunile din epocă și a-i asigura odihna de veci netulburată, familia l-a înhumat în faimosul Cimitir Père-Lachaise din Paris, de unde va fi adus și reînhumat la Iași.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene (deschidere articol)