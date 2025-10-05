PS Varlaam Ploieșteanul: Adevărata fericire este cea care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a spus duminică la Catedrala Patriarhală din București că porunca lui Hristos de a ne iubi vrăjmașii deschide calea spre „adevărata fericire, care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii”.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Varlaam a explicat că această poruncă ne scoate din logica omenească și „ne învață să ne așezăm în modul de gândire al lui Hristos”.

„Evanghelia acestei duminici ne dezvăluie învățătura esențială a lui Hristos privind iubirea vrăjmașilor și ne arată felul în care credinciosul este chemat să‑și trăiască viața în conformitate cu poruncile Evangheliei”.

„Această poruncă a iubirii vrăjmașilor nu se reduce la simple cuvinte, ci ne cheamă să depășim logica răzbunării și a urii care domină firea omenească. Ea ne învață să ne așezăm în modul de gândire al lui Hristos, care vede în fiecare om chipul lui Dumnezeu și posibilitatea mântuirii”, a spus Preasfinția Sa.

Adevărata fericire nu se măsoară în câștiguri materiale

Iubirea vrăjmașilor înseamnă „a răspunde răului cu binele, prigoanei cu rugăciune și ofenselor cu iertare, transformându‑ne pe noi înșine și deschizând calea spre adevărata fericire, care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii”.

Această poruncă poate fi împlinită, iar exemple în acest sens sunt sfinții. Un model strălucit este Sfântul Vasile cel Mare.

„Sfinții ne oferă exemple concrete ale acestei iubiri necondiționate, prin fapte de milostenie și prin urmarea lui Hristos, chiar până la sacrificiul vieții. Ei ne învață că tot ceea ce pare imposibil pentru om devine posibil prin harul lui Dumnezeu, iar viața noastră se poate transforma într‑o mărturie vie a iubirii și iertării divine”.

„Sfântul Vasile cel Mare, deși provenea dintr‑o familie bogată, a împărțit averile părinților săi săracilor și a construit Vasiliada, un oraș al milei și al iubirii, cu spitale, orfelinate și cantine pentru cei nevoiași”, a menționat PS Varlaam.

