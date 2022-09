PS Varlaam a oficiat slujba de mulțumire pentru anul trecut și de binecuvântare pentru Noul An Bisericesc

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a oficiat joi Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum pentru Noul An Bisericesc.

I s-au alăturat Părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, Părintele George Grigoriță, consilier patriarhal, și alți părinți din Cancelaria Sfântului Sinod, instituție pusă sub ocrotirea Sf. Cuv. Dionisie Exiguul, sărbătorit joi în Biserica Ortodoxă Română.

Slujirea a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon – Nou”. Ierarhul și clericii au mulțumit pentru binefacerile primite pe parcursul întregului an bisericesc precedent și s-au rugat ca Dumnezeu să ne dăruiască în continuare darurile Sale.

În cadrul Sfintei Liturghii, Diaconul Marius Căldăraru a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Glina, județul Ilfov.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Varlaam a explicat viața și activitatea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, semnificația Noului An Bisericesc și legătura acestora cu Evanghelia zilei.

Evanghelia zilei ne arată începutul lucrării de mântuire a oamenilor, făcută de Domnul Iisus Hristos, a explicat ierarhul.

Mântuitorul şi-a început activitatea în ziua de 1 septembrie, când, având 30 de ani împliniți, a intrat în sinagogă şi a citit cuvintele din Cartea lui Isaia care profeţeau despre Persoana Sa: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns ca să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut Domnului”.

Sf. Cuv. Dionisie Exiguul este sărbătorit în ziua de începere a Noului An Bisericesc, deoarece a calculat timpul exact al nașterii Mântuitorului.

„Pentru că în anul 1 mântuirea a devenit lucrătoare prin Întruparea și Nașterea MIH, Care, prin multa lui ascultare, prin îndurarea de bunăvoie a multelor lui Pătimiri, prin Răstignirea, Moartea, Îngroparea, Învierea și Înălțarea Sa la ceruri, a lucrat mântuirea noastră, pe care ne-o oferă ca har, sau în dar, tuturor celor care îl iubim sau îl ascultăm și împlinim cuvântul lui, Evanghelia pe care ne-a lăsat-o nouă”, a explicat episcopul-vicar patriarhal.

Ierarhul a amintit că acest cuvios a fost rodul unei tradiții cărturărești și duhovnicești ilustre: monahismul dobrogean, ai cărui reprezentanți erau „vestiți în toată lumea, de la Roma, unde erau în legătură cu papii vremii, până la Constantinopol, unde corespondau cu împărații vremii și cu marii arhiepiscopi ai Constantinopolului”.

Dintre călugării dobrogeni ai primelor secole creștine, în calendar au intrat Sf. Ioan Casian (sec. al IV-lea) și Sf. Dionisie Exiguul, secretarul mai multor episcopi ai Romei, părintele Dreptului bisericesc și autorul calendarului creștin, așa cum îl cunoaștem astăzi.

„De atunci, s-a abandonat numărarea anilor de la zidirea Romei și s-a început cu anul 1 (al Nașterii Domnului), până în vremea noastră, aflându-ne acum în Anul Mântuirii 2022”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Varlaam a mai transmis un cuvânt de binecuvântare și felicitare din partea Părintelui Patriarh Daniel cu ocazia Anului Nou Bisericesc pentru toți cei prezenți, dar mai ales pentru membrii Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care îl au ca ocrotitor spiritual pe Sf. Cuv. Dionisie Exiguul.

De asemenea, ierarhul l-a felicitat pe Părintele Marius Căldăraru, care a primit hirotonia în cadrul Sfintei Liturghii.

„Dumnezeu să-i dăruiască înțelepciune, să-i sporească râvna, credința, dragostea și răbdarea. Păstorirea, în condițiile societății noastre bulversate din toate punctele de vedere este o lucrare anevoioasă, care presupune multă înțelepciune, multă dragoste și răbdare pentru cei încredințați nouă spre păstorire”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul-vicar patriarhal a amintit succesul academic al noului preot, care este autorul unei teze de doctorat despre pastorația etniei romilor căldărari, și i-a felicitat părinții și întreaga familie.

Ierarhul le-a urat credincioșilor împliniri în plan duhovnicesc: „Vă dorim ca anul în care am intrat să fie un an bineplăcut Domnului și un an în care, cu frică și cu cutremur, să lucrăm la mântuirea noastră”.

„Vremurile sunt dificile, în anii trecuți am pierdut o mulțime de rude, de prieteni, de cunoscuți, cei mai mulți la vârste tinere, nu știm când suntem chemați să dăm răspuns înaintea nemitarnicului județ, sau judecată a lui Hristos, de aceea să fim atenți cu calitatea noastră de creștini”, a încheiat episcopul-vicar patriarhal.

