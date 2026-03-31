PS Timotei Sătmăreanul la Marșul pentru Viață de la Baia Mare: Manifestarea a fost precedată de o prelegere de bioetică

Marșul pentru Viață de la Baia Mare a fost precedat sâmbătă de conferința „Viața – dar și provocare. Teme de etică și bioetică relevante pentru educarea tinerilor”, susținută, în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, de Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca .

Conferința a fost organizată prin implicarea Sectorului Teologic‑Educațional și găzduită de Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Părintele Profesor Ștefan Iloaie a vorbit în fața clericilor, profesorilor, tinerilor și credincioșilor interesați să aprofundeze reflecția asupra valorii vieții și a responsabilităților pe care societatea contemporană le presupune.

Invitatul a subliniat caracterul sacru al vieții ca dar al lui Dumnezeu și a analizat provocările etice și bioetice cu care se confruntă tinerii în contextul actual. Au fost abordate dilemele bioetice generate de tehnologiile moderne, responsabilitatea morală în fața opțiunilor care influențează demnitatea persoanei, precum și rolul familiei, al școlii și al Bisericii în formarea tinerilor.

La finalul conferinței, participanții s-au alăturat Marșului pentru Viață, desfășurat în jurul catedralei, unde rugăciunea de binecuvântare a fost rostită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Momentele artistice au fost oferite de Corul de copii al Cercetașilor Maramureșului, dirijat de doamna preoteasă Nicoleta Pop.

Foto: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop