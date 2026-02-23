PS Timotei Prahoveanul a participat la instalarea starețului Mănăstirii Panaghia Dovra din Grecia

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a participat vineri, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la instalarea noului stareț al Mănăstirii Panaghia Dovra din Grecia, Episcopul Atenagora de Domenikon.

Instalarea noului stareț a avut loc la un an de la trecerea la Domnul a părintelui Pantelimon Corfiotakis, rânduiala fiind oficiată după slujba Vecerniei de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania (Biserica Greciei).

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mai multor Biserici Ortodoxe surori, între care Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei și Biserica Greciei.

Biserica Română și Mitropolia de Veria

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat cu acest prilej legăturile duhovnicești statornice dintre Biserica Ortodoxă Română și Mitropolia de Veria: „Mănăstirea Panaghia Dovra are legături cu Patriarhia Română. Sunt cunoscute acestea încă din vremea când Mitropolitul Pantelimon poposea la Iași, apoi la București, aducând întotdeauna bucurie și binecuvântare credincioșilor din România”.

„De aceea, Mitropolitul de Veria a solicitat Preafericitului Părinte Patriarh și o prezență românească la instalarea starețului Mănăstirii Panaghia Dovra, Episcopul Atenagora de Domenikon, care a fost până în urmă cu șase luni protosinghel al acestei cunoscute mitropolii”.

Preasfinția Sa a arătat totodată bucuria comuniunii dintre credincioșii români și greci prezenți la slujbă: „Suntem bucuroși că în biserică au fost și români, arătând comuniunea și permanenta dorință de a fi împreună, mai ales în astfel de momente”.

Manifestarea a continuat sâmbătă cu săvârșirea Sfintei Liturghii în paraclisul „Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din incinta mănăstirii, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Bartolomeu, Mitropolit de Smirna (Patriarhia Ecumenică).

După slujbă a fost săvârșită o pomenire pentru fostul stareț, iar apoi a avut loc un simpozion comemorativ la care au participat stareți și reprezentanți ai unor mănăstiri din Sfântul Munte Athos.

Cel mai mare profesor

Duminică, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Antonie cel Nou” din Veria. Preasfinția Sa a vorbit despre sensul duhovnicesc al Postului Mare.

„În vremea Sfântului și Marelui Post, Îl avem pe cel mai mare profesor din câți au existat vreodată în istorie: Mântuitorul Iisus Hristos, Marele Învățător și Dumnezeu adevărat, venit în lume, Care ne cheamă pe toți, chiar și pe cei aflați pe margine de prăpastie. În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne oferă primele lecții din acest răstimp al mântuirii care ne desparte până la sărbătoarea Învierii Domnului”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat că una dintre cele mai dificile porunci rămâne iubirea aproapelui: „Ne mai învață Domnul cum să postim pentru a ne feri de privirile oamenilor. Mântuitorul ne spune că cei care fac fapte doar de ochii oamenilor rămân cu răsplătirea de aici. Cei care o fac cu discreție vor fi răsplătiți de Dumnezeu”.

Părintele arhimandrit Sosipatros Pitoulias, eclesiarhul Catedralei din Veria, a mulțumit delegației românești pentru prezența la acest eveniment: „Dăm slava lui Dumnezeu și mulțumim Preafericitului Părintelui Patriarh Daniel pentru dragostea părintească arătată nouă. Mulțumim Preasfințitului Părintelui Timotei Prahoveanul pentru Sfânta Liturghie pe care a săvârșit-o și pentru cuvântul frumos, de învățătură”.

Foto credit: Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania / Gerasimos Bekes