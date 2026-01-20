PS Timotei Prahoveanul: Pacea pe care o oferă Domnul este diferită de cea pe care o observăm sau care ni se prezintă

„Pacea pe care o oferă Domnul este diferită de pacea pe care o observăm noi sau care ni se prezintă în diferite forme. Nu este liniștea aparentă a cimitirelor, nici echilibrul fragil al puterilor care se neutralizează reciproc”, a spus marți Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la a doua întâlnire de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an, desfășurată marți seară la Catedrala Episcopală Greco-Catolică „Sf. Vasile cel Mare” din București.

În cadrul rugăciunii a fost citit pasajul Biblic din Evanghelia de la Ioan capitolul 14, versetele de la 27 la 31.

Pacea, liniște adâncă a inimii

Pornind de la versetul „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze”, ierarhul a vorbit despre pacea oferită de Dumnezeu și cea a oamenilor.

„Pacea pe care o căutăm este o liniște adâncă a inimii, care rămâne statornică în mijlocul unei lumi risipite și adeseori atât de frământată. Este pacea omului care știe de unde vine și încotro merge. Este pacea celui care și-a pus nădejdea nu în principii, nici în fiii oamenilor în care nu este izbăvire, ci în Dumnezeu care a făcut cerul și pământul”.

„Pătimirea și crucea devin actul suprem al iubirii și al ascultării, descoperirea deplină a iubirii dumnezeiești față de lume. Dumnezeu nu ne-a iubit doar cu vorba, așa cum fac oamenii și cum facem noi, ci cu fapta și cu jerfa Sa, care s-a împlinit pe Golgota”, a adăugat Preasfinția Sa.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

În contextul cinstirii Sfântului Maxim Mărturisitorul (21 ianuarie), Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a prezentat învățătura marelui sfânt.

„Ajuns la ceea ce părinții numesc fericita limpezire lăuntrică, sau claritatea minții care se naște din rugăciune și din smerenie, Maxim a înțeles că adevărata libertate nu se dobândește prin acumularea de putere, ci prin nevoință”.

„După o îndelungată pregătire și adânci cercetări, a mărturisit cu tărie că Dumnezeu este iubire, iar de la El au rămas celebrele învățături numite Capetele despre iubire, inspirându-se din cuvintele Apostolului Iubirii, pe care le-a transformat în crez al întregii sale gândiri”, a spus ierarhul.

Totodată, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat că „Sfântul Maxim a aprofundat doctrina îndumnezeirii, nu ca pe o învățătură, nu ca pe un precept, ci ca pe o trăire și o posibilitate, punând temelii solide teologiei și spiritualității ortodoxe. El a cunoscut și a învățat că scopul ultim al omului nu este eliberarea și salvarea din puterea satanei și a morții, ci îndumnezeirea”.

Rugăciune pentru unitatea creștinilor

Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor se desfășoară în întreaga lume în perioada 18-25 ianuarie, având în centru o temă aleasă.

Întâlnirile din acest an au ca temă de reflecție versetul biblic „Este un trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre”, întâlnit în Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel (4:4).

La manifestarea religioasă de marți seară au participat reprezentanți ai Bisericilor și confesiunilor creștine din Capitală și Secretarul de Stat pentru Culte, Ciprian Vasile Olinici.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru