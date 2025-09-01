PS Timotei Prahoveanul la Sihăstria Râșcăi: Prietenia cu oamenii este înșelătoare, prietenia cu Dumnezeu rămâne veșnică!

Paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Lazăr”, lăcaș de cult pictat de Constantin Buraciuc și Adrian Bernat, a fost sfințit duminică la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, din Suceava. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit o omilie despre viața duhovnicească și prietenia cu Dumnezeu.

„Ar trebui să învățăm că nimic nu este mai important decât prietenia cu Dumnezeu. Prietenia cu oamenii este adesea înșelătoare și trecătoare. Prietenia cu Dumnezeu este singura care durează nu doar aici, ci mai ales în lumea de dincolo”, a transmis PS Timotei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Prietenia dă sens vieții

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat importanța prieteniei cu Dumnezeu ca fundament al vieții duhovnicești, arătând că aceasta este cea mai de preț virtute, superioară oricărei relații omenești.

„Prietenia dă sens vieții cuiva și, desigur, și nouă în măsura în care suntem ocupați de ea. Prietenia cu Dumnezeu rămâne calitatea cea dintâi, virtutea cea dintâi a acestui mult nevoitor stareț ierarh și rugător pentru aceste locuri, pentru cei care îl consideră un model, un exemplu, așa cum au rămas din trecute vremuri sfinții pământului românesc”, a subliniat PS Timotei Prahoveanul.

Pornind de la viața Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, episcopul a precizat că sfințenia sa este un model de urmat, îndemnând credincioșii să rămână statornici în rugăciune și să-și caute sensul vieții în comuniunea cu Dumnezeu.

„Dar dacă era sfânt și minunat, cu atât mai folositor pentru el și pentru noi care îi cinstim pomenirea. Iubiți credincioși, ce învățăm noi din viața acestui nevoitor legat de Mănăstirea Râșca și, iată, de mănăstirea construită aproape de locul unde s-a nevoit el?”, a întrebat Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a îndemnat pe credincioși să culeagă roadele bune ale credinței, având nădejdea că Dumnezeu le rămâne prieten pentru o veșnicie.

Slujba de sfințire

Evenimentul a avut loc cu prilejul praznicului Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, ocrotitorul sfântului așezământ monahal, ridicat în mai puțin de un deceniu pe locul cunoscut ca Poiana Sfântului Ioan, unde sfântul obișnuia să se retragă în rugăciune.

Cu acest prilej, Brâul Maicii Domnului a fost adus din Grecia, de la Mănăstirea Kato Xenia. De asemenea, credincioșii se vor putea ruga la moaștele Sfinților Ierarhi Nectarie și Lazăr și la obiecte sfinte legate de Patimile Domnului Iisus Hristos, care vor rămână în incinta Mănăstirii Sihăstria Râșcăi până în data de 3 septembrie.

Slujba de sfințire a fost oficiată sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu nouă ierarhi.

La eveniment au fost prezenți și oaspeți din alte eparhii, din Grecia și numeroși credincioși, oficialități și binefăcători ai mănăstirii.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a acordat distincții de vrednicie unor ctitori și binefăcători, iar părintele stareț arhim. Mihail Bălan a adus mulțumiri tuturor celor care au sprijinit ridicarea și înfrumusețarea acestei tinere lavre monahale.

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi

Mănăstirea din Poiana Sfântului Ioan a fost construită pe locul vechii Biserici „Sfântul Ioan Bogoslovul”, unde tradiția spune că a existat un schit până în Primul Război Mondial.

Lucrările au început în 2015, sub coordonarea arhim. Mihail Bălan, iar în 2016 s-a ridicat noul așezământ monahal.

Biserica are o arhitectură specifică zonei, proiectată de arhitectul Gheorghe Bratiloveanu, și este pictată de Vasile și Ramona Isar.

Hramul mănăstirii se sărbătorește anual în data de 30 august, în cinstea Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, care se ruga adesea în această poiană.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților