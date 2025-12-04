PS Timotei Prahoveanul la hramul Parohiei Boteanu-Ienii: Sf. Varvara a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor

Credincioșii Parohiei Boteanu-Ienii au sărbătorit miercuri hramul bisericii. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evocat pilda Sfintei Varvara și puterea jertfei ei, afirmând că sfânta „a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor”.

Recent, comunitatea a primit un fragment din moaștele Sfintei ocrotitoare de la Mitropolia de Veria Naoussa și Kampania (Biserica Ortodoxă a Greciei).

Ierarhul a amintit că, în cei două mii de ani de istorie a Bisericii, „nimeni nu a arătat mai mare iubire decât martirii, decât cei care și-au vărsat sângele mărturisind pe Mântuitorul Iisus Hristos în fața păgânilor”.

Preasfinția Sa a subliniat contrastul puternic dintre credința tinerei și împietrirea tatălui său, Dioscor: „Foarte greu de înțeles este atitudinea unui tată care, atunci când află că singura lui fiică a împărtășit credința creștină, își pregătește sabia și se transformă în călăul propriului copil”.

Învățăm din dragostea ei

Episcopul vicar a amintit minunea care a avut loc înaintea martiriului: „O lumină orbitoare s-a așezat pe trupul ei gol, asemenea unui veșmânt”.

„Aceeași lumină îi însoțește pe cei care îl iubesc pe Domnul în orice loc și în orice vreme”.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat și profunzimea jertfei martirilor din primele veacuri, amintind că persecuțiile nu s-au încheiat odată cu Sfântul Constantin cel Mare.

„Învățăm din dragostea ei și noi, cei lipsiți de dragoste, și noi, cei care nu ne gândim nici măcar la lucrurile cele mai simple ale învățăturii Bisericii”, a îndemnat Preasfinția Sa.

De asemenea, Biserica Boteanu-Ienii mai are și hramurile: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Sf. Arhangheli Mihail și Gavril și Sf. Ioan Iacob de la Neamț.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru