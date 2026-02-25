PS Timotei Prahoveanul, despre Sf. Andrei Criteanul: Se așază înaintea tuturor păcătoșilor pe care istoria îi amintește

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evocat miercuri seară, la Catedrala Patriarhală, personalitatea Sfântului Andrei Criteanul.

Preasfinția Sa a oficiat Pavecernița Mare, în cadrul căreia a fost citită a treia parte a Canonului Mare.

„Dacă autorul acestui canon a fost cunoscut drept un mare tâlcuitor al cuvintelor Scripturii, drept un mare autor de omilii și imnograf, dintre toate a rămas în amintirea Bisericii, într-o perioadă atât de importantă a acestui urcuș duhovnicesc de la începutul Postului Mare, prin acest canon de pocăință”, a subliniat ierarhul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a remarcat smerenia și pocăința profundă a autorului Canonului Mare.

„Dacă ascultăm cu atenție, el se așază înaintea tuturor celorlalți păcătoși pe care istoria îi cunoaște și îi amintește: Cunoscând eu mai dinainte faptele mele, mărturisesc că pe toți i-am întrecut cu păcatele”.

„Astfel de mărturisiri îl așază foarte aproape pe Dumnezeu de cel care le face. Astfel de mărturisiri îl apropie pe om dincolo de starea în care se află adeseori, sau am putea spune întotdeauna depărtată de Dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Exemple grăitoare

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evidențiat exemplele de oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, oferite de Sfântul Andrei Criteanul.

„Exemplele pe care le aduce în atenția noastră, a tuturor, sunt mai mult decât grăitoare. Ar trebui să ne oprim asupra fiecărui nume pentru a vedea dacă a lucrat faptele bune în viața lui și dacă pocăința l-a însoțit mai ales la sfârșitul vieții”, a îndemnat ierarhul.

„Vedem însă că Sfântul Andrei Criteanul își așază viața sa și măsura sa cu cei care nu s-au pocăit, vorbind despre cei care au pierdut legătura cu Dumnezeu, spunând că acelora te-ai asemănat și tu suflete și nu celor care și-au schimbat viața, celor care au făcut un pas înainte, mai ales după întâlnirea lor cu Mântuitorul”.

Cele mai frumoase cântări despre pocăință

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a arătat că Sfântul Andrei Criteanul este printre imnografii „care au alcătuit cele mai frumoase ziceri despre pocăință”.

„Autorul acestei cântări de umilință este și autorul a nenumărate tropare, condace și idiomele (…), un fel de strofe și alcătuiri de o preafrumoasă inspirație care ne pun în legătură cu cele mai importante momente din anul bisericesc”, a spus ierarhul.

„Aproape că nu este sărbătoare căreia Sfântul Andrei Criteanul să nu-i fi închinat, dacă nu un canon în întregime, măcar un tropar sau o frântură din ceea ce ascultăm noi la biserică”.

„Dacă reușim ca măcar o fărâmă din ființa noastră să înțeleagă cuvintele acestui canon și mesajul acestor zile, încă este de folos, încă este un început bun în drumul acesta al regăsirii de sine și în drumul nostru al apropierii de Dumnezeu, pe care să reușim să o simțim, să o împlinim cu ajutorul tuturor sfinților și cu rugăciunile Sfântului Andrei Criteanul, dascălul nostru de pocăință din aceste zile”, a încheiat Preasfinția Sa.

Mai multe fotografii de la slujbă sunt disponibile aici.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu