PS Timotei Prahoveanul despre al zecelea lepros: Ceilalți s-au vindecat, dar credința lui l-a mântuit

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a făcut duminică, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, o pledoarie pentru recunoștință, în contextul explicării Evangheliei despre Vindecarea celor 10 leproși.

„Ceilalți s‑au vindecat, dar credința lui l‑a mântuit”, a spus Preasfinția Sa despre al zecelea lepros, care s-a întors să mulțumească Domnului.

„S‑a spus adeseori că binefacerea și recunoștința se întâlnesc rar în viață, iar astăzi aceste virtuți par tot mai rare: binefacerea primită de la Dumnezeu sau de la oameni și recunoștința.”

„Mântuitorul a vindecat de mai multe ori leproși, uneori imediat, precum cel de la Ierihon, care L‑a întrebat dacă dorește să‑l vindece. Mântuitorul i‑a spus simplu: «Voiesc, curățește‑te», iar omul s‑a vindecat instant, fiind apoi sfătuit să nu spună nimănui”, a amintit părintele episcop vicar.

Ierarhul a vorbit despre stigmatul social adăugat la suferința acestei boli în vremea propovăduirii Mântuitorului, situație care a fost schimbată odată cu răspândirea creștinismului, și a amintit în acest context de de grija Sf. Vasile cel Mare pentru leproși, cărora adesea le săruta rănile.

Evanghelia Vindecării celor 10 leproși „ne învață, în primul rând, că suntem datori să‑I mulțumim lui Dumnezeu. Iar atenția noastră față de ceilalți, chiar dacă a întârziat, poate reveni, pentru a ne schimba pe noi și pentru a schimba lumea în care trăim”, a încheiat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit preot pe diaconul George Marian Oancea, pe seama Parohiei Poienarii Rali din județul Prahova, iar pe teologul Ștefan Filimon l‑a hirotonit diacon.

Sursa foto: Ziarul Lumina