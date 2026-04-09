Mântuitorul nu doar pentru Lazăr a plâns, ci și pentru noi: PS Timotei Prahoveanul la Denia celor 12 Evanghelii

„Mântuitorul nu doar pentru Lazăr a plâns, ci plânge și pentru noi, așteptând ca noi să ne întoarcem la El”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, joi seară, la Denia celor 12 Evanghelii oficiată la Catedrala Patriarhală.

„El, care a șters lacrima de pe fața tuturor, totuși a lăcrimat pentru prietenul Său, cum lăcrimează pentru toți prietenii Săi de acum, nu doar pentru prietenul din Betania, ci și pentru toți cei nedreptățiți, pentru toți cei care suferă, pentru toți cei care se află în situații dificile, în urma conflictelor, a războaielor, a neînțelegerilor, dar și a urii care se întâlnește atât de frecvent în lumea noastră”, a subliniat ierarhul.

Părintele episcop vicar a vorbit despre imnografia din cadrul slujbei, despre puternicii vremii în care Iisus a fost pe pământ, despre politizarea procesului Mântuitorului și despre cei doi oameni respectați în comunitate care s-au arătat prieteni ai Mântuitorului – Iosif din Arimateea și învățatul Gamaliel.

Alături de Domnul pe Drumul Crucii

„Seara aceasta, cu o încărcătură duhovnicească aparte, ne-a făcut și pe noi părtași la momentele care s-au petrecut în Ierusalimul acelor zile, când Fiul lui Dumnezeu, venit dintru înălțimea tronului Său și făcut Om din iubire față de oameni, a arătat că iubire mai mare decât aceasta nimeni nu are, ca viața să și-o pună pentru prietenii săi”, a amintit Preasfinția Sa.

Evangheliile citite la slujbă ne prezintă adevăruri dureroase, dar mântuitoare, care vorbesc despre jertfa răscumpărătoare a Fiului Dumnezeu, a mai spus ierarhul.

Mesajul iubirii și al iertării

Dar, dincolo de toate, „cel mai important mesaj al acestor zile este iubirea fără margini a Mântuitorului, iubire care se recomandă tuturor creștinilor și Bisericii, chiar și față de cei care nu arată iubire față de învățătura Lui, față de cuvintele Lui mântuitoare”.

„Mesajul pe care Biserica îl adresează tuturor este acela al iubirii, al iertării și al întoarcerii către Dumnezeu” , a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Măcar acum, în preajma sărbătorii Învierii Domnului, să ne curățim simțirile, ne spune Sfântul Ioan Damaschin în Canonul Sfintelor Paști, și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumină a Învierii Sale”, a încheiat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu