Sfințire de capelă la Mogoșoaia: PS Timotei Prahoveanul a explicat cum putem agonisi lumina spirituală

Evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum ne îndeamnă să adăugăm și nevoința slujirii aproapelui la cea a renunțării la bucate și la alte plăceri, a explicat duminică, la parohia ilfoveană Mogoșoaia 2, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Câți dintre noi nu ar putea să însoțească un bolnav la medic? Câți dintre noi n-ar putea vizita un bolnav acasă? Câți dintre noi n-ar putea oferi medicamente, să spunem, sau puțină hrană unui om aflat într-o atare situație?” s-a întrebat Preasfinția Sa.

„Acestea sunt fapte care îl înalță pe om și care îl umplu de lumină. Este un mare adevăr, anume că în ziua când vom pleca de aici, fiecare dintre noi nu va lua decât lumina pe care am agonisit-o. Cum agonisim lumina? În primul rând prin post, prin rugăciune, prin nevoință, dar și prin fapte bune.”

Ierarhul a amintit că în fiecare dintre noi este și mult întuneric și de aceea „va fi o luptă permanentă între lumină și întuneric, cu nădejdea că lumina va fi mai puternică și lumina va alunga întunericul din noi”.

Să căutăm permanent lumina

Ca fii ai Bisericii, noi am primit lumina lui Hristos la Sfântul Botez, dar suntem chemați să „căutăm permanent această lumină pe care Dumnezeu o dăruiește celor care aduc roade vrednice, adică celor care se străduiesc întru aceasta”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

În acest sens, ierarhul a oferit exemplul Sf. Grigorie Palama, căruia Biserica i-a dedicat a doua duminică din Postul Mare: „Sfântul Grigore Palama s-a rugat foarte mult, ani la rând, cu următoarele cuvinte: Luminează-mi întunericul, luminează-mi întunericul!”

„După atâta rugăciune stăruitoare, el a primit promisiunea unui ajutor special de la Maica Domnului. Și astfel el a devenit un fiu al Luminii, cum ar trebui să devenim toți.”

„Sfântul Grigore Palama a învățat că cei care se nevoiesc, cei care plâng, cei care au lacrimi, primesc de la Dumnezeu un dar negrăit, acela al vederii Luminii celei necreate, care este dar de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu rămâne inaccesibil în ființa Lui”, a explicat Preasfinția Sa.

„Noi nu-L putem vedea, dar ni se face prezent, cunoscut, prin darurile, sau prin energiile Sale.”

„Să căutăm mereu lumina care poate învinge întunericul din noi, din lume, pretutindeni”, i-a îndemnat pe credincioși părintele episcop vicar.

Hirotonii

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a oficiat două hirotonii: Diac. Ioan Rusu a fost hirotonit preot pe seama parohiei ilfovene Țipărești, iar teologul Marius Daniel Pîndaru a fost hirotonit diacon pe seama parohiei ilfovene Leordeni.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a îndemnat să agonisească multă lumină din cuvintele Scripturii, din cuvintele Sfinților Părinți ai Bisericii, din cuvintele Sfântului Grigorie Palama, dar și din faptele pe care le vor săvârși.

Sfințire de capelă

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfințit capela funerară a comunității, precum și o troiță din vecinătatea acesteia.

Ierarhul și-a exprimat recunoștința față de sprijinul acordat de primărie și a lăudat constructorii pentru alegerea stilului arhitectural brâncovenesc ca inspirație pentru noul lăcaș de rugăciune.

Preasfinția Sa a amintit că în Mogoșoaia se află un palat construit de familia Brâncovenilor și că recent, la altă ctitorie brâncovenească, în Capitală, au fost deshumate moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Ierarhul și-a exprimat speranța ca edilii să încurajeze cât mai multe construcții inspirate din stilul arhitectural brâncovenesc și s-a rugat ca Dumnezeu să le dăruiască tuturor creștinilor lumina neapusă și dragostea celor care l-au adus pe paralitic la Mântuitorul.

Slujirea s-a încheiat cu o scurtă ceremonie în care s-au acordat distincții celor implicați în construirea capelei.

Primarul din Mogoșoaia, Florin Covaci, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”, acordat de Părintele Patriarh Daniel și înmânat de Părintele Episcop vicar Timotei Prahoveanul.

Parohia Mogoșoaia 2 este sub ocrotirea „Acoperământului Maicii Domnului”, a Sf. Mc. Efrem Cel Nou și a Sf. Ștefan Cel Mare. Parohia este situată pe Șos. București-Târgoviște nr. 217bis.

Capela funerară a comunității fost pusă sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru