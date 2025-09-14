PS Timotei Prahoveanul a sfințit racla Sfântului Corneliu Sutașul, din Parohia Baltă Albă

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit sâmbătă racla în care va fi așezat un fragment din moaștele Sfântului Corneliu Sutașul, în Parohia Balta Albă din București.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa a vorbit despre credința Sfântului Corneliu Sutașul, pe care l-a comparat cu centurionul roman căruia Mântuitorul i-a vindecat slujitorul.

„Iubiți credincioși, Corneliu, pe care îl pomenim astăzi, a fost unul dintre acei ofițeri romani, în fața credinței căruia trebuie să ne uimim astăzi, după ce au trecut două mii de ani. Așa cum Mântuitorul s-a uimit întru totul, s-a bucurat și a rostit cele mai frumoase cuvinte la adresa centurionului roman care se afla în Capernaum. Ni se spune despre Corneliu, iubiți credincioși, că era un om plin de credință, iar faptele lui ajunseseră la Dumnezeu”, a explicat PS Timotei.

Sfântul Corneliu Sutașul, purtat în rugăciune de comunitate

Fragmentul din sfintele moaște ale Sfântului Corneliu, adus din Mitropolia de Limassol, Cipru, va rămâne permanent în Parohia al cărei ocrotitor este.

„Încă din 2010, de când am fost hirotonit diacon pe seama acestei parohii, mi-am dorit foarte mult să găsesc moaștele Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul. Și cu multă rugăciune din partea dumneavoastră și din partea noastră, a preoților, Bunul Dumnezeu a hotărât ca Sfântul Corneliu să vină aici, în această biserică, al cărui hram îl poartă”, a spus părintele Ionuț Cătălin Grumeza, preotul paroh.

La final, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, PS Timotei Prahoveanul i-a oferit părintelui paroh rangul de iconom, iar părintelui Cătălin Ionel de la Parohia „Sfântul Ioan cel Milostiv” din Limassol, i s-a oferit diploma Anului Omagial cu medalie.

De asemenea, diploma Anului Omagial a fost oferită și preoților slujitori de la parohia Balta Albă, dar și binefăcătorilor bisericii.

