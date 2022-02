PS Timotei despre întrebarea la „examenul” Judecății de Apoi: Ce ai făcut cu libertatea ta?

„Fiecare om este liber și alege ce dorește cu viața lui, dar alegerea aceasta va fi într-o zi judecată: Ce ai făcut cu libertatea ta? Cum te-ai comportat, având posibilitatea să faci și bine, să faci și rău”, a spus duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, explicând Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăți.

„Marii Părinți ai Bisericii ne spun că Mântuitorul ne-a cerut foarte puțin: nu ne-a cerut să-vindecăm pe cei bolnavi, adică nu ne-a cerut imposibilul. Nu ne-a cerut nici să-i eliberăm pe cei din temniță. Ne-a ceru doar să-i cercetăm, doar să-i alinăm, doar să încercăm să facem puțin din ceea ce am putea pentru a schimba starea în care aceștia se află”, a spus Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Nu ni se poate cere să hrănim noi pe toți oamenii Pământului, nici să le oferim apă, nici să mergem în toate temnițele din lume. Nici să-i căutăm pe toți bolnavii noi, care deseori nu mai mergem nici la propriile noastre rudenii bolnave.”

Dar, a spus ierarhul, putem ajuta după puteri: „Nicio faptă bună, oricât de neînsemnată va fi, nu va rămâne nerăsplătită”.

În acest sens, Preasfințitul Părinte Timotei a evocat povestea despre firul de ceapă dat de pomană din greșeală, despre care scria Dostoievski: agățat de el, un suflet ar putea fi salvat din iad.

„Dacă fiecare dintre noi s-ar putea opri măcar la un bolnav, măcar la un om care are nevoie de un pahar cu apă, măcar la un om pe care nu-l mai vizitează nimeni. Dacă măcar o faptă bună am face, am afla răspuns bun înaintea Judecății Mântuitorului”, a mai spus ierarhul.

„Ne rugăm ca Judecătorul din ceruri să privească cu milă către noi, să găsească în fiecare măcar o săracă faptă bună, ca aceea a unei cozi de ceapă dată în grabă, pentru ca nu cumva ziua sfârșitului să ne găsească fără aceste fapte ale iubirii.”

„Ne rugăm ca perioada care ne desparte de Sf. Paști să ne fie de folos tuturor prin rugăciune, prin faptele bune și, dacă vom putea, prin lacrimi pentru binele pe care l-am fi putut face, dar nu l-am săvârșit”, a încheiat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Arhiepiscopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București.

