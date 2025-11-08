PS Teofil Trotușanul: Deși a fost om pământesc, Sfântul Nectarie a avut o slujire asemănătoare cu cea a îngerilor

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a vorbit, sâmbătă, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, despre legătura tainică dintre sărbătoarea Sfântului Nectarie de mâine și de praznicul Sfinților Arhangheli de azi.

În cuvântul său, ierarhul a explicat că Sfântul Nectarie a avut o slujire asemănătoare cu cea a îngerilor.

„Sfântul ierarh Nectarie are o slujire asemănătoare cu cea a îngerilor. Deși a fost un om pământesc, găsim foarte multe asemănări cu slujirea îngerilor. De aceea am zis că nu este întâmplătoare așezarea prăznuirii sale după ziua de cinstire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”.

„Sfântul Ierarhul Nectarie a împlinit slujirea îngerească, deși a fost om pământesc, dar prin Harul Lui Dumnezeu a înțeles că slujind lui Dumnezeu și oamenilor ne facem ca și Duhurile cele Cerești”, a spus PS Teofil Trotușanul.

Să luăm exemplul Sfântului Nectarie

Preasfinția Sa a vorbit despre rugăciune și despre cum reacția noastră la răspunsul lui Dumnezeu la cererile noastre.

PS Teofil Trotușanul a spus că ar trebui să luăm exemplul Sfântului Nectarie, care a primit tot ce i-a dat Dumnezeu, fără să cârtească, așa cum, din păcate, o fac unii dintre noi.

„Deși a fost slujitor al Bisericii, preot și episcop, viața lui nu a fost ferită de ispite și de încercări. El nu și-a pus niciodată problema: cum oare, Dumnezeu îngăduie ca mie, un preot și un arhiereu, să mi se întâmple astfel de încercări. Cum să fiu urât de frații mei în slujire? Cum să fiu pismuit de cei care ar trebui să-mi fie ajutători? Cum să fiu aruncat chiar din scaunul meu de slujire? Pe toate acestea, Sfântul Ierarh Nectarie le-a primit cu inima blândă. și smerită, lăsând ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața lui”, a subliniat ierarhul.

Preasfințitul a încheiat, afirmând că pilda vieții Sfântului Nectarie trebuie să fie un exemplu de urmat și „pe toate să le primim zicând: Doamne, facă-se voia Ta”.

