PS Teofil Trotușanul s-a rugat împreună cu pelerini și clerici din întreaga lume la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din Țara Sfântă

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat în perioada 27-28 august, la manifestările liturgice prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, desfășurate în Țara Sfântă, alături de clerici din întreaga lume.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat miercuri slujba Prohodului Maicii Domnului la Biserica românească din Ierusalim, împreună cu protos. Ioan Meiu, noul Superior al Așezămintelor românești din Țara Sfântă, și protos. Avraam Mintar, slujitor la Așezământul românesc de la Ierihon.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a luat parte joi la Sf. Liturghie oficiată de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la Biserica din Ghetsimani – locul unde se păstrează Mormântul Maicii Domnului.

Din soborul slujitor au făcut parte cinci mitropoliți ai Patriarhiei Ierusalimului, arhim. Vasian, reprezentantul Misiunii Ortodoxe Ruse în Țara Sfântă, reprezentanți ai altor Biserici Ortodoxe și clerici slujitori la Locurile Sfinte.

Pelerini din întreaga lume

Numeroase grupuri de pelerini, printre care greci, arabi, români, georgieni și din alte țări, au fost de față, aducând cinstire Maicii Domnului.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este prăznuită în 28 august, potrivit calendarului iulian nerevizuit, urmat de Patriarhia Ierusalimului și de Așezămintele românești aflate pe teritoriul său canonic.

Mormântul Maicii Domnului din Ierusalim, situat la poalele Muntelui Măslinilor, reprezintă unul dintre cele mai îndrăgite locuri de pelerinaj din Țara Sfântă.

Biserica semi-îngropată, în formă de cruce, este accesibilă printr-un șir de trepte din piatră, iar din 1757 este slujită de clerici ortodocși din diverse jurisdicții.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului