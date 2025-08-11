PS Teofil Trotușanul, îndemn la trezvie: Trăim într-o lume în care vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a îndeamnat, duminică, să fim atenți la furtuna lumii în care trăim, pentru că „vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii”.

Cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Biserica „Precista” din Bacău, în Duminica a 9-a după Rusalii, ierarhul a atras atenția că „furtuna” lumii în care trăim este una puternică, iar misiunea Bisericii este cu atât mai grea.

„Ori de câte ori un creștin merge să facă o faptă bună și uită în numele Cui o săvârșește, sau când merge să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu, să salveze un suflet, și uită în numele Cui face acest lucru, poate eșua, poate simți că se scufundă, precum se afunda Petru”.

„Misiunea în afara zidurilor Bisericii este o misiune dificilă, dar necesară. Trăim într-o lume, dragii mei, în care vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii”, a avertizat PS Teofil Trotușanul.

Privirea către Domnul

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe oameni să-și țină privirea către Hristos Domnul, evitând devierile, de orice fel ar fi acestea.

„Slavă lui Dumnezeu că dumneavoastră, cei care vă aflați aici împreună în comuniune de rugăciune, sunteți oameni credincioși, care știți de unde vine izbăvirea și căutați să păstrați legătura cu Cel Care ne ocârmuiește, adică cu Domnul Hristos. Privirea dumneavoastră este ațintită la Domnul și vă doresc ca așa să rămână, să nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga”, a continuat Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Ierarhul a încheiat cu un cuvânt de încurajare, amintindu-le celor prezenți de faptul că „toți fiii Bisericii au fost încredințați Maicii Domnului, iar Maica Domnului a fost încredințată Bisericii”.

„Vă doresc, iubiți credincioși, să fiți îmbrățișați de Maica Domnului, să fiți ocrotiți de ea, și toate rugăciunile pe care le faceți, ea să le împlinească și să le ducă la Fiul ei. Iar Fiul ei cel iubit și Domnul nostru Iisus Hristos să fie Cel Care să potolească toate valurile, necazurile și încercările cu care ne întâlnim și care, uneori, ne sperie, aducându-ne în starea în care erau și Apostolii”, a conchis PS Teofil Trotușanul.

Sărbătorile Maicii Domnului

Între 8-15 august, Biserica „Precista” organizează „Sărbătorile Maicii Domnului” la Bacău. Cu această ocazie, a fost adusă spre închinare Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Trihirussa” de la Mănăstirea Neamț.

Sărbătorile au debutat, vineri, cu prăznuirea Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, recent canonizat. Tot atunci a avut loc o conferință susținută de părintele arhimandrit Andrei Ioniță, având ca temă viața sfântului.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului