PS Teofil Trotușanul: Oameni fiind, avem căderi, în fața cărora nu trebuie să deznădăjduim

„Oameni fiind, și noi avem căderi, în fața cărora nu trebuie să deznădăjduim”, a explicat Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Preasfinția Sa a oficiat duminică slujba Vecerniei la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Roman, cu prilejul hramului lăcașului de cult.

Ierarhul a evidențiat că viețile celor doi Apostoli arată cum harul lui Dumnezeu poate transforma slăbiciunile omenești în prilej de sfințenie și mărturisire.

„Prin cei doi stâlpi ai Bisericii, Mântuitorul Hristos a îndeplinit misiunea de a face cunoscută voia lui Dumnezeu și de a-i mântui pe oameni”.

Lecția pocăinței

Referindu-se la Sfântul Apostol Petru, episcopul vicar a explicat că lepădarea acestuia de Mântuitorul, explicând că Dumnezeu a îngăduit această încercare pentru ca apostolul să cunoască puterea pocăinței și a întoarcerii.

„Repus în demnitatea de apostol după învierea Mântuitorului, el răspunde cu tot devotamentul întreitei întrebări a lui Iisus: Petre, mă iubești tu pe Mine? cu Da, Doamne, Te iubesc. Mărturia sa omenească, plină de teamă, de șovăire, devenise un răspuns la slava și puterea Învierii”, a spus Preasfinția Sa.

Despre Sfântul Apostol Pavel, PS Teofil Trotușanul a subliniat că prigonitorul de odinioară a devenit, după întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului, „cel mai prolific misionar, având o râvnă minunată de a-L propovădui pe Hristos Cel înviat”.

„Învățăm așadar că de multe ori ne lepădăm, păcătuind, asemenea lui Petru, dar, tot asemenea lui, trebuie să ne reafirmăm dragostea pentru Dumnezeu”.

„Dacă uneori, asemenea lui Saul, suntem tari la cerbice, cum Saul credea că lupta lui este una bună, mergând într-acolo, chiar dacă nu e voia lui Dumnezeu, dacă primim semn asemenea lui Saul, să înțelegem că nu trebuie să stăm împotriva lui Dumnezeu. Să ne smerim, ca Pavel, să ne întoarcem hotărâți să îl iubim pe Dumnezeu!”, a mai spus ierarhul.

Sărbătoare în comunitate

La finalul slujbei, părintele paroh Alexandru Daniel Zamfir a mulțumit Preasfințitului Părinte Teofil pentru slujire.

„Valoarea unui moment devine autentică atunci când devine amintire. Păstrăm o frumoasă amintire a acestei zile, în care, sub protia Preasfințitului Părinte Teofil, ne-am adunat cu toții să aducem mulțumire”, a spus părintele paroh.

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Roman a fost construită între anii 1922 și 1940.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului