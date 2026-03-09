PS Teofil de Iberia își serbează onomastica

Arhiereul vicar Teofil de Iberia al Spaniei și Portugaliei își serbează luni onomastica. Preasfinția Sa îl are drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Teofil, unul dintre cei 40 de Sfinți Mucenici sărbătoriți în data de 9 martie.

Ierarhul s-a născut în data de 13 mai 1971, în localitatea Desești, județul Maramureș, din părinții Gherghe și Maria.

Între anii 1977-1985 a urmat Școala elementară în satul natal, iar între 1985-1989 Liceul Industrial Nr. 2 din Sighetu-Marmației. Din 1989 a frecventat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie a urmat-o la Cluj-Napoca între anii 1992-1996.

S-a închinoviat la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Nicula în 1991, iar în anul următor a fost tuns în monahism cu numele de Teofil. În 1998 a fost hirotesit protosinghel, în 2002, arhimandrit, iar în anul 2013 a primit „Crucea Patriarhală”.

Între anii 1995-2008 a împlinit slujirea de duhovnic al Sfintei Mănăstiri „Izvorul Tămăduirii” din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, iar între 2002-2008 a primit ascultarea de Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Din 2008 a fost eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, preluând și ascultarea de președinte al Consistoriului Monahal Eparhial.

Arhim. Teofil a fost ales Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei în ședința de lucru a Sfântului Sinod din 15 februarie 2018, fiind hirotonit în data de 15 aprilie 2018 în Catedrala Ortodoxă din Madrid.

Foto credit: Basilica.ro