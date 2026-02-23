PS Teofil de Iberia: Pentru a redobândi Raiul, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, hrănindu-ne mereu din cuvântul Lui

„Pentru a redobândi starea de Rai, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, hrănindu-ne mereu din cuvântul Lui”, a subliniat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Policarp” din Aranda de Duero, Spania, care și-a sărbătorit ocrotitorul.

Izgonirea lui Adam din Rai

Arhiereul vicar a explicat că Adam a pierdut Raiul prin neîncredere și prin lipsa pocăinței sale în fața lui Dumnezeu.

„Adam a pierdut Raiul din două pricini: mai întâi, faptul că nu a avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu, iar a doua pricină, faptul că nu s-a pocăit după căderea în păcat, ci mai degrabă s-a dezvinovățit, dând vina pe Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

„Este nevoie de adevărată pocăință și umilință, întemeindu-ne viața pe stânca cea tare a cuvântului dumnezeiesc, așa cum vedem în viața Sfântului Sfințit Mucenic Policarp”.

Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Policarp” se află la Calle Benjamin Palencia, n. 14, Aranda de Duero, provincia Burgos, Spania.

