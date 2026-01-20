PS Sofronie avertizează: Drogurile promit înălțimi rapide, dar oferă prăbușiri lăuntrice și depresii. Soluția este Hristos

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a avertizat, într-un interviu acordat Agerpres, că drogurile reprezintă un mare pericol pentru tineri, pentru că promit „înălțimi rapide”, dar oferă, în schimb, „prăbușiri lăuntrice și depresii”.

Potrivit Episcopului Oradiei, substanțele stupefiante sunt un surogat al binelui autentic, căutat de oameni pentru a înlocui iubirea și sensul care le lipsesc într-un moment de vulnerabilitate.

„În fond, drogurile sunt un surogat nefericit, o încercare de a înlocui binele autentic cu o imitație perversă și periculoasă. Ele promit ceea ce numai Dumnezeu poate oferi cu adevărat: pace, bucurie, sens”.

Omul uită că nu este autorul propriei sale ființe. În lipsa iubirii care ordonează, vindecă și dă sens, omul caută inevitabil substituenți. Însă niciun substitut nu poate împlini inima omului, creată pentru adevăr, pentru relație și pentru viață deplină”.

„Singurul Care poate împlini inima omului este Cel Care a creat-o, iar relația prin excelență care oferă deplinătatea vieții este relația cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el”, a explicat ierarhul, care este și medic, fiind absolvent al Facultății de Medicină din Timișoara.

O soluție facilă sau o capcană pentru tineri?

Preasfinția Sa spune că, într-o „epocă a consumului”, oamenii riscă să devină subjugați de propriile impulsuri și instincte, căzând într-o „autonomie fără disciplină” și „fără capacitatea de a distinge ceea ce este esențial”.

„În acest climat, drogurile apar ca o soluție facilă, tot mai ieftină și accesibilă, promițând o stare de bine instantanee, fără efort și fără asumare. Ele oferă însă doar o iluzie, o intensitate falsă care nu vindecă, ci adâncește ruptura și drama interioară”, a transmis Episcopul Sofronie.

Din păcate, cele mai vulnerabile persoane în fața acestor capcane sunt tinerii, care sfârșesc adesea „în anxietate, neliniște profundă, tulburări emoționale severe și, din păcate, tot mai frecvent, în comportamente autodistructive sau chiar în pierderea dorinței de a mai trăi”, subliniază PS Sofronie.

Soluția, în opinia Preasfințitului Părinte Sofronie, este iubirea și schimbarea întru Hristos.

„Schimbarea întru Dumnezeu merită tot efortul! Omul se vindecă nu atunci când este constrâns, judecat sau etichetat, ci atunci când redescoperă că viața lui are valoare, sens și rost. Iar acolo unde iubirea este prezentă – iubire responsabilă, adevărată, jertfelnică, dependența își pierde treptat puterea închipuită și seducția palidă, pentru că inima omului nu mai este nevoită să caute în întuneric ceea ce poate primi, în lumină, ca dar, ca grație”, a precizat Episcopul Oradiei.

Biserica, alături de oameni pe drumul spre vindecare

Drumul spre vindecare este unul îndelungat și Biserica este pregătită să ajute în acest parcurs, spune ierarhul.

„Nu există soluții miraculoase, ci drumuri parcurse cu răbdare, sprijin comunitar și colaborare între Biserică și specialiști. A ajuta pe cineva să se ridice înseamnă a-i reda sensul vieții și capacitatea de a iubi și de a se lăsa iubit – aceasta fiind cea mai profundă formă de vindecare”.

„Biserica nu se substituie specialiștilor și nici nu se retrage într-un discurs abstract, ci rămâne prezentă acolo unde omul suferă, însoțindu-l cu rugăciune, cu sprijin comunitar și cu colaborare empatică”, a conchis PS Sofronie.

Hristos tămăduiește

Biserica Ortodoxă Română este implicată în activități susținute de prevenție, de conștientizare și sprijin în fața fenomenului dependențelor, cu accent pe pastorația tinerilor.

Concret, este vorba despre programe educaționale în școli și parohii, parteneriate cu instituții publice și specialiști din domeniul sănătății, servicii de consiliere și campanii care promovează prevenția, recuperarea și reintegrarea socială, depășind stigmatizarea persoanelor afectate.

Un exemplu relevant al acestei viziuni este proiectul-pilot „Hristocentric”, ce aduce împreună specialiști în sănătate mintală și slujitori ai Bisericii, abordare care-L are pe Hristos ca fundament al tămăduirii omului.

Alături de Biserică și specialiști, un rol deosebit îl are familia, prin impunerea de limite sănătoase și prin protecția pe care o poate oferi în fața tentațiilor.

Vezi și: Preot în slujba tinerilor toxicodependenți, la Trinitas TV: Calea vindecării este o alegere, nu este o impunere

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

