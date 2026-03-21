PS Sofian Brașoveanul a vorbit în Germania despre canonizarea celor 16 femei românce

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a vorbit joi și vineri, în Germania, despre recenta canonizare a celor 16 femei românce cu viață sfântă.

Evenimentul s-a petrecut în contextul participării Preasfinției Sale la ședința de primăvară a comisiei comune a Conferinței Episcopilor Ortodocși din Germania (OBKD) și a Episcopilor Catolici Germani (DBK), care a avut loc la Paderborn.

Lucrările comisiei s-au concentrat pe elaborarea unui text despre locurile de pelerinaj din Germania relevante pentru creștini.

Alături de PS Sofian Brașoveanul a fost prezent și părintele Daniel Benga.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a desemnat anul 2026 drept Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Foto credit: Episcop Sofian Brașoveanul / Facebook

