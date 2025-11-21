PS Samuel Bistrițeanul l-a primit pe ambasadorul Israelului la prima sa vizită în Cluj-Napoca

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, l-a primit joi pe Excelența Sa Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, aflat pentru prima dată în vizită oficială la Cluj-Napoca.

Ambasadorul Israelului în România a apreciat frumusețea orașului și deschiderea comunității. Originar dintr-o familie cu rădăcini românești – ambii părinți născuți în zona Moldovei – diplomatul a subliniat că vizita are și o încărcătură personală.

În cadrul întrevederii care a avut loc la Centrul Eparhial, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a apreciat activitatea diplomatică a ambasadorului și a evidențiat relațiile foarte bune dintre Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și agențiile de pelerinaj din Israel.

Ierarhul a menționat și rolul Centrului de Pelerinaje „Renașterea”, prin care numeroși credincioși au putut vizita Țara Sfântă.

Ambasadorul Lior Ben Dor a transmis la rândul său un mesaj de încurajare pentru pelerinii români, subliniind stabilitatea actuală care permite reluarea vizitelor în condiții optime. Excelența Sa a remarcat importanța contactului direct cu istoria biblică și impactul profund pe care îl au pelerinajele asupra celor care pășesc în Locurile Sfinte.

La finalul întâlnirii, Episcopul vicar i-a mulțumit Excelenței Sale pentru vizită și i-a urat succes în misiunea diplomatică la București, exprimând întreaga disponibilitate pentru colaborări viitoare.

În semn de apreciere, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a oferit ambasadorului volumul „Istoria Reședinței Mitropolitane Ortodoxe Române din Cluj-Napoca”, publicat la Editura Renașterea.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Marian Șomlea