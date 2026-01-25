PS Paisie Sinaitul: Să urcăm și noi, precum Zaheu, în sicomorul pocăinţei, ca să-L putem întâmpina pe Mântuitorul Hristos

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit în Duminica a 32-a după Rusalii, la Paraclisul Catedralei Naționale, despre puterea întâlnirii personale cu Hristos și despre faptul că vameșul Zaheu rămâne un model de pocăință pentru noi toți.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că Sfântul Evanghelist Luca prezintă viața publică a Mântuitorului ca pe o călătorie spre Ierusalim, unde avea să se împlinească Jertfa și Învierea Sa. Pe acest drum, Hristos descoperă prin fapte și întâlniri concrete cum se poate mântui omul.

„Sfântul Evanghelist Luca descrie viața publică a lui Iisus ca o lungă călătorie spre Ierusalim, unde Domnul va fi răstignit și va învia. Pe parcurs, Iisus predică venirea Împărăției lui Dumnezeu, arătând prin diferite exemple sau minuni cum ne putem mântui”, a explicat PS Paisie Sinaitul.

Hristos intră în viața oamenilor

Referindu-se la episodul evanghelic petrecut în Ierihon, Preasfinția Sa a subliniat că Iisus nu rămâne la distanță de oameni, ci caută întâlnirea reală cu fiecare persoană.

„În Ierihon, Iisus nu se limitează să predice sau să salute pe cineva, ci străbate cetatea, orașul, dorește să se apropie de viața fiecăruia, să parcurgă drumul oamenilor, pentru ca viața Sa și viața noastră să se întâlnească într-adevăr”, a spus ierarhul.

Această apropiere culminează cu întâlnirea surprinzătoare dintre Hristos și Zaheu, mai marele vameșilor, un om disprețuit și marginalizat.

„Acest șef al vameșilor era evitat de oamenii din cetate; nu invita pe nimeni acasă la el și nu era invitat de către alții. Deși era bogat, oamenii îl evitau pentru a nu se pângări, pentru că deținea o bogăție dobândită prin mijloace necinstite”, a arătat PS Paisie Sinaitul.

Dumnezeu îl caută chiar și pe vameș

Deși Zaheu dorea doar să-L vadă pe Iisus, Preasfinția Sa a evidențiat că inițiativa mântuirii aparține întotdeauna lui Dumnezeu.

„Prin urmare, nu Zaheu Îl caută pe Iisus, ci Iisus îl caută pe Zaheu. Hristos-Domnul este în căutarea oii pierdute. Și când Domnul caută, știe să găsească!”, a subliniat episcopul vicar patriarhal.

Momentul în care Iisus îl cheamă pe nume și Se invită în casa lui Zaheu este descris de ierarh ca un gest de o delicatețe profundă.

„Să observăm delicatețea nesfârșită a Mântuitorului, care nu face haz de Zaheu, nu-l dojenește, nu-i amintește de furturile lui și nu-i ține o predică despre moralitate în fața tuturor. Ci-i spune simplu: Coboară-te, pentru că vreau să fiu oaspetele tău”.

Iubirea care naște convertirea

Preasfinția Sa a accentuat faptul că schimbarea vieții lui Zaheu nu începe cu o mustrare, ci cu iubirea lui Hristos.

„Nu convertirea lui Zaheu a determinat simpatia lui Iisus, ci simpatia lui Iisus a trezit convertirea lui Zaheu. Întâlnirea cu Dumnezeu este mereu un dar, însă este și împlinirea unei căutări, a unei dorințe”, a explicat ierarhul.

În contrast cu judecata mulțimii, Hristos vede dincolo de păcat.

„Mulțimea l-a judecat pe Zaheu și l-a privit de sus. În schimb, Hristos a făcut contrariul: a privit în sus, spre el. Privirea lui Iisus merge dincolo de defecte și vede persoana”, a mai spus Episcopul vicar.

Rodul întâlnirii cu Hristos este o transformare profundă, vizibilă în faptele concrete ale lui Zaheu.

„Nu știm modul cum s-a petrecut schimbarea, dar rezultatul este evident: o transformare totală. Zaheu, cel care trăise doar pentru a aduna, devine dintr-odată un izvor de dărnicie”, a afirmat episcopul vicar.

„Astăzi” – timpul mântuirii

În urma acestei mărturisiri, Mântuitorul rostește cuvântul decisiv al mântuirii.

„Astăzi este timpul lui Dumnezeu; este numele eternității. Acest prezent îl descoperă Dumnezeu lui Zaheu”, a explicat PS Paisie Sinaitul, subliniind că mântuirea nu este amânată, ci se trăiește în clipa întâlnirii reale cu Hristos.

În încheiere, ierarhul a arătat că episodul evanghelic rămâne o chemare actuală pentru fiecare credincios.

„Zaheu rămâne modelul biblic prin excelență al convertirii, al schimbării în bine, pe care Iisus ni-l propune și nouă spre urmare. Pentru o astfel de eliberare, trebuie să urcăm și noi, precum Zaheu, în sicomorul pocăinței, ca să-L putem întâmpina, întocmai ca Zaheu pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Zaheu rămâne modelul biblic prin excelență al convertirii, al schimbării în bine, pe care Iisus ni-l propune și nouă spre urmare”, a concluzionat PS Paisie Sinaitul.

Hirotonia unui diacon

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul l-a hirotonit diacon pe părintele Ionuț Danțiș pe seama bisericii Vintilă Vodă din Popești Leordeni.

Preasfinția Sa a subliniat că treapta diaconiei „nu este un simplu rang onorific, ci este o chemare la jertfă și slujire, după pilda primilor diaconi din Biserica apostolică între care a strălucit întâiul între mucenici Sfântul Arhidiacon Ștefan”.

„Diaconia nu se limitează la o simplă asistență liturgică, ci este o prelungire a misiunii Apostolilor. De aceea, ca diacon sunteți chemat să fii vocea care vestește Evanghelia, dar și mâna care ajută la sfințirea, la ajutorarea și alinarea poporului”, a menționat Episcopul vicar patriarhal.

În continuare, PS Paisie Sinaitul i-a felicitat pe Părintele Arhimandrit Dionisie Constantin și pe Părintele Andrei Nechifor, de la Atelierele Patriarhiei Române, pe părintele paroh Iulian Scoipan de la parohia Apărătorii Patriei 1 din Capitală și pe membrii familiei părintelui Ionuț Danțiș pentru contribuția la formarea noului diacon.

Foto credit: Marius Costin

