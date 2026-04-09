PS Paisie Sinaitul: Sf. Împărtășanie este doctoria nemuririi, oferită spre tămăduirea sufletului și a trupului

„Sfânta Împărtășanie este, cu adevărat, doctoria nemuririi, oferită spre tămăduirea sufletului și a trupului nostru”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal în Joia Mare.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a evidențiat în predică însemnătatea profundă a Cinei celei de Taină.

„În foișorul de sus, Domnul nostru Iisus Hristos, știind că a sosit ceasul pătimirii Sale, nu le lasă ucenicilor o învățătură teoretică, ci le oferă ceva infinit mai mult: Se oferă pe Sine Însuși!”

Jertfa lui Hristos devine prezentă

Episcopul vicar patriarhal a subliniat realitatea vie a Sfintei Euharistii, afirmând clar: „Nu este un simbol, nici o simplă amintire, ci realitate vie: Hristos ni Se dăruiește ca hrană și băutură pentru viața veșnică”.

Referindu-se la participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat caracterul ei tainic și actual.

„De fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, noi nu asistăm la o simplă comemorare, ci intrăm în această realitate: jertfa lui Hristos devine prezentă”.

Unirea nu lucrează în mod mecanic

În continuare, Preasfinția Sa a atras atenția asupra modului în care trebuie primită Sfânta Împărtășanie.

„Unirea cu Hristos nu lucrează în noi în mod mecanic sau de la sine, ca un gest exterior lipsit de conștiință”.

„Harul Domnului nu forțează ușa sufletului, ci așteaptă deschiderea noastră prin pocăință și credință”, a adăugat Episcopul vicar patriarhal.

Condițiile necesare pentru împărtășirea cu folos

În acest sens, ierarhul a evidențiat condițiile necesare pentru împărtășirea cu folos: credința, pocăința, iertarea aproapelui, pregătirea prin post și rugăciune și dorința sinceră de schimbare a vieții.

Despre momentul Cinei celei de Taină și la trădarea lui Iuda, Preasfinția Sa a subliniat responsabilitatea personală a fiecărui credincios, arătând că Sfânta împărtășanie „devine lumină pentru cei care o primesc cu credință și devine osândă pentru cei care o primesc cu inimă vicleană sau împietrită”.

„Să ne străduim, așadar, să nu ne asemănăm lui Iuda, care din apostol a devenit trădător, ci să devenim mai curând asemenea tâlharului care din făcător de rele, prin credință a devenit primul locuitor al Raiului”, a încheiat Episcopul Paisie Sinaitul.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene