PS Paisie Sinaitul ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul” și să-L punem pe Pruncul Iisus în centrul sărbătorii

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul” prin sărbătorirea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, nu a senzațiilor oferite de plăcerile materiale și de consumerism.

În cuvântul rostit la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului cu ocazia praznicului Crăciunului, ierarhul a explicat că nimeni nu poate cuprinde, în totalitate, taina Întrupării.

„Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos pe care o sărbătorim astăzi este vestită de îngeri, de proroci, de Sfânta Scriptură, de Biserică, de scrierile sfinților Părinți, de oameni învățați sau de simpli colindători, însă, oricât ar fi de largă această vestire, de bogată, de plină de adevăr, totuși ea nu poate epuiza niciodată taina lui Hristos, misterul nașterii Sale”.

„De aceea, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu este inaccesibilă multora, este de nepătruns rațional, doar cu mintea, cu înțelegerea noastră omenească limitată. Taina Întrupării poate fi cunoscută în parte de cei cu viețuire sfântă, duhovnicească, prin lucrarea harului, însă înțelegerea exhaustivă, completă, ca și experiența comuniunii cu Dumnezeu, rămâne inepuizabilă, este un orizont fără de sfârșit”, a menționat PS Paisie Sinaitul.

Ce fel de Crăciun își dorește Dumnezeu?

În continuarea predicii, PS Paisie Sinaitul a analizat felul în care societatea modernă înțelege să sărbătorească Nașterea Domnului sau Crăciunul.

Dincolo de „mașinăria publicitară”, trebuie să ne întrebăm ce fel de sărbătoare îi place lui Dumnezeu. Un exemplu în acest sens îl constituie „primul Crăciun”, despre care Preasfinția Sa spune că nu a fost „pace și liniște și tihnă, luminițe și cozonaci”.

„Sărbătorim astăzi Nașterea Domnului sau Crăciunul. Brazii, globurile și luminile amintesc peste tot că și anul acesta va fi sărbătoare. Mașinăria publicitară invită să ne schimbăm cadouri mereu noi pentru a ne face surprize. Ar trebui însă să ne întrebăm: aceasta este sărbătoarea care-i place lui Dumnezeu? Ce Crăciun ar vrea El, ce cadouri, ce surprize?”

„A trăi Crăciunul sau spiritul Crăciunului, cum se spune azi, înseamnă de fapt a primi pe Dumnezeu în viața noastră, cu tot ce presupune aceasta. Înseamnă a primi pe pământ surprizele lui Dumnezeu. A trăi Crăciunul înseamnă a nu mai trăi doar pentru sine, pe baza propriilor gusturi, ci pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. A trăi Crăciunul înseamnă a face precum Dumnezeu-Cuvântul, Care S-a smerit și a venit umil în lumea care avea nevoie de El”, a subliniat PS Paisie Sinaitul.

Putem greși sărbătoarea

Ierarhul ne avertizează să nu „greșim sărbătoarea” și să punem „zgomotele consumerismului” în locul lui Dumnezeu.

„Crăciunul înseamnă a prefera pe Dumnezeu în locul zgomotelor consumerismului. Dacă vom ști să ascultăm voia lui Dumnezeu, Crăciunul va fi și pentru noi o surpriză, nu un lucru deja văzut”.

„Însă, din păcate, putem greși sărbătoarea și să preferăm în locul tainei Nașterii Domnului obișnuitele lucruri pe care societatea ni le oferă insistent”.

„Dacă rămâne Crăciunul numai o frumoasă sărbătoare tradițională, unde în centru suntem noi și nu El, Pruncul Iisus, atunci va fi o ocazie pierdută”, a continuat Episcopul vicar patriarhal.

Cum putem salva Crăciunul?

În final, Preasfințitul Paisie Sinaitul ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul”, punându-l în centrul praznicului pe Pruncul Iisus.

„Vă îndemnăm așadar să ne salvăm Crăciunul! Să nu-L lăsăm deoparte și să-L uităm tocmai pe Cel sărbătorit, pe Fiul lui Dumnezeu Care a venit la noi, pentru a nu ni se spune și nouă, ca celor de demult: La ai Săi a venit și ai Săi nu L-au primit (Ioan 1:11). Ci mai degrabă să ni se spună: celor care L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu! (Ioan 1:12)”.

„Vom simți cu adevărat Crăciunul dacă, asemenea Fecioarei Maria, vom putea să spunem și noi: Iată roaba sau robul Domnului! Dacă, asemenea lui Iosif, vom fi smeriți și ascultători; dacă, asemenea Pruncului Iisus, vom fi aproape de cei care sunt singuri; dacă, asemenea păstorilor, vom ieși din țarcurile noastre, din spațiul nostru comod, pentru a fi cu Iisus”.

„Însă nu vom simți cu adevărat bucuria Crăciunului dacă vom căuta strălucirile sclipitoare ale lumii, dacă ne vom umple de cadouri, de ospețe și petreceri, dar nu vom ajuta măcar un sărac, un copil sărac, care se aseamănă cu Dumnezeu, pentru că la Crăciun Dumnezeu a venit în lume ca un copil sărac”, a conchis ierarhul.

Foto credit: Costin Marius