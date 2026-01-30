PS Paisie Sinaitul despre teologia Sf. Trei Ierarhi: Educația adevărată nu separă cultura de spiritualitate

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat la Catedrala Patriarhală vineri, cu prilejul praznicului Sfinților Trei Ierarhi, că modelul teologic al acestora rămâne actual, arătând că „educația adevărată nu separă cultura de spiritualitate”.

Episcopul vicar patriarhal a arătat că prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi nu este doar o rememorare istorică, ci o întâlnire vie cu trei modele de sfințenie și de slujire a Bisericii.

„Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, nu este doar o privire plină de admirație spre veacul de aur al creștinismului, ci este o întâlnire vie cu ei, cu trei modele ale sfințeniei, care cuprind întreaga moștenire teologică, morală, spirituală și filantropică a Răsăritului creștin”.

Modele de teologie

Referindu-se la Sfântul Vasile cel Mare, Preasfinția Sa a evidențiat echilibrul dintre teologie, rugăciune și filantropie: „El este ierarhul care ne învață că rugăciunea fără filantropie, fără milostivire, este o rugăciune incompletă”.

Despre Sfântul Grigorie Teologul, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că acesta rămâne un model de profunzime și discernământ: „Într-o lume a comunicării instantanee și superficiale, Sfântul Grigorie Teologul ne invită la profunzime și ne arată că teologia fără rugăciune poate deveni o ideologie”.

În ceea ce îl privește pe Sfântul Ioan Gură de Aur, episcopul vicar patriarhal a subliniat realismul și curajul său profetic: „El a știut să lege sensul dogmatic de aplicarea morală, arătând că teologia nu este o speculație intelectuală, ci o cale de transformare și de sfințire a vieții”.

Nu au respins știința, ci au botezat-o

Vorbind despre rolul Sfinților Trei Ierarhi ca patroni ai școlilor teologice, Preasfințitul Paisie Sinaitul a evidențiat sinteza dintre cultură și credință realizată de marii părinți ai secolului patru.

„Au luat tot ce era mai bun din cultura vremii lor și le-au pus în slujba Evangheliei lui Hristos. Ei nu au respins știința, ci au botezat-o, au încreștinat-o”.

În acest context, episcopul vicar patriarhal a amintit metafora albinei folosită de Sfântul Vasile cel Mare, ca model de discernământ pentru tineri: „Albina devine un simbol al discernământului creștin, învățându-i pe tineri să culeagă nectarul din orice context intelectual, lăsând la o parte veninul”.

„Sfinții Trei Ierarhi au fost lumini, făclii aprinse care au purtat flacăra lui Hristos. Unul ne învață rânduiala, altul profunzimea gândului, iar al treilea curajul mărturisirii”.

„Să îi rugăm pe acești mari dascăli ai lumii să păzească școlile noastre, să păzească pe tinerii noștri și să ne lumineze și nouă mințile și să ne încălzească inimile cu dragostea lor, ceea cerească”, a conchis Preasfinția Sa.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a slujit la Catedrala Patriarhală împreună cu arhim. Clement Haralam, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale, și un sobor de clerici, din care a făcut parte și arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator, directorul Agenției de știri Basilica.

