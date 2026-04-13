PS Paisie Sinaitul: Prin cuvintele, faptele și prezența lui Hristos, omenirea primește o imagine clară a lui Dumnezeu

„Prin cuvintele, faptele și prezența lui Hristos, omenirea primește o imagine clară a caracterului și iubirii lui Dumnezeu”, a explicat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, în a doua zi de Paști.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale, care și-a sărbătorit hramul principal, Învierea Domnului.

Pornind de la versetul evanghelic: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18), Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat modul în care Dumnezeu Se descoperă oamenilor prin Hristos.

„Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune un lucru minunat: Domnul Iisus Hristos este Tălmăcitorul Tatălui, adică Cel care Îl revelează, Îl descoperă lumii pe Dumnezeu Tatăl. Este ca și cum am privi soarele. Nimeni nu poate privi direct în soare la amiază. Dar, dacă privim reflexia soarelui într-o apă limpede, îi vedem chipul fără să ne rănim ochii”.

Dumnezeu Se face cunoscut prin Hristos

Preasfinția Sa a evidențiat că „omul a avut o sete mistuitoare” de a-L cunoaște pe Dumnezeu încă de la începuturi.

„Toți patriarhii Vechiului Testament, toți proorocii au strigat: Arată-ne Fața Ta și ne vom mântui! Dar răspunsul a fost mereu unul de temut: Nu poate omul să vadă Fața Mea și să trăiască”.

Totodată, răspunsul dumnezeiesc a rămas unul care subliniază transcendența Sa: „Dumnezeu era resimțit ca un foc mistuitor, ca un tunet pe muntele Sinai, ca o lumină atât de puternică încât orbește ochii noștri slabi, de țărână”.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat noutatea adusă de creștinism: „Sfântul Evanghelist Ioan ne spune astăzi ceva nemaiîntâlnit: Deși „Pe Dumnezeu Tatăl nu L-a văzut nimeni vreodată”, întrucât rămâne invizibil și inaccesibil simțurilor umane prin natura Sa transcendentă, Dumnezeu Fiul, Cel Unul-Născut, Acela L-a făcut cunoscut”.

„Dumnezeu Fiul, Hristos Domnul Îl tâlcuiește sau Îl face cunoscut lumii prin întruparea Sa (…) Aici este taina credinței noastre”, a adăugat ierarhul.

Hristos, chipul iubirii divine

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că Întruparea Domnului Iisus Hristos este începutul cunoașterii: „Dumnezeu, pe care nicio minte nu-L poate cuprinde, S-a făcut mic. S-a făcut Om, ca să poată fi cunoscut”.

„Vrem să știm cum este Dumnezeu? Să privim la Iisus!”, a îndemnat Preasfinția Sa, subliniind că viața Mântuitorului Îl descoperă omului pe Dumnezeu.

„Îl vedem pe Iisus plângând la mormântul lui Lazăr? Așa este inima lui Dumnezeu: plânge pentru durerea noastră. Îl vedem pe Iisus iertând-o pe femeia păcătoasă? Așa este mila lui Dumnezeu: nu vrea moartea păcătosului”.

„Îl vedem pe Iisus pătimind și jertfindu-Se pe Cruce, rugându-se pentru cei ce Îl răstigneau? Aceasta este iubirea lui Dumnezeu: se jertfește pe Sine pentru noi”, a adăugat ierarhul.

Această stare de cunoaștere continuă și în prezent chiar dacă „Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Înviat, S-a înălțat la cer”, pentru că „Dumnezeu nu s-a retras din istorie, ci a rămas printre noi, dar acum Îl vedem cu ochii inimii”.

Hramul Paraclisului Catedralei Naționale

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat și însemnătatea sărbătorii Învierii Domnului pentru Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, amintind că hramul a fost ales de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „în anul 2011, odată cu sfinţirea Paraclisului”.

Totodată, Preasfinția Sa a explicat că activitatea nu se limitează la slujire, ci se extinde în lucrarea concretă a iubirii față de aproapele.

„Se desfăşoară şi multe activități social-filantropice, ori medicale, cum ar fi programul de donare de sânge, Donează sânge, salvează o viață, campania Bucuria Vindecării, campania Sănătate pentru Sate, toate organizate cu multă dăruire de sine din inițiativa părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru și cu sprijinul multor voluntari inimoși și responsabili”.

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea că prin această lucrare, acest Paraclis al Învierii, a devenit un laborator duhovnicesc al învierii sufletului din moartea păcatului, prin lucrarea filantropică unită cu cea spirituală”, a adăugat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a încheiat cu un îndemn la trăirea concretă a credinței: „Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să simțim prezența iubirii Domnului Hristos Cel Înviat în toată viața noastră”.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale / Marius Petrișor Costin