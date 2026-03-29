PS Paisie Sinaitul: Nu poate fi pace în lume, decât dacă oamenii se slujesc unii pe alții și se iubesc ca frații

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat duminică importanța slujirii aproapelui și a iubirii frățești pentru asigurarea păcii în lume.

Episcopul vicar patriarhal a slujit la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfinția Sa a explicat că „Evanghelia care s-a citit astăzi ne arată pe Mântuitorul Hristos făcând cea din urmă călătorie a Sa la Ierusalim, împreună cu cei doisprezece ucenici”.

Referindu-se la cererea apostolilor Iacov și Ioan, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a subliniat lipsa de cunoaștere a tainei dumnezeiești: „Vedem astfel cât de puțin înțelegeau ucenicii din marea taină a mântuirii care se pregătea sub ochii lor”, motiv pentru care Mântuitorul le răspunde: Nu știți ce cereți!

Învățătură de bază a creștinismului

Preasfinția Sa a evidențiat reacția de invidie a ucenicilor față de cei doi apostoli care doreau întâietate în relația cu Hristos, însă Mântuitorul i-a învățat că „ei, fiind ucenicii Lui, trebuie să înțeleagă întâietatea, sau conducerea altora, ca pe o slujire în dragoste a unora față de alții”.

„Mântuitorul Hristos a proclamat slujirea aproapelui ca lege fundamentală a vieții creștine”, a afirmat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

În continuare, episcopul vicar patriarhal a arătat că „Biserica este un popor de slujitori, clerici și credincioși, toți suntem slujitori ai lui Dumnezeu și slujitori unii față de alții”.

„Slujirea este o învățătură de bază a creștinismului. Nu stăpânirea oamenilor, ci slujirea lor!”, a îndemnat Preasfinția Sa.

O pildă a ridicării omului din păcat

Ierarhul a evidențiat exemplul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca: „Această sfântă cuvioasă este un model de pocăință. Este o pildă a ridicării omului din păcat, a ridicării la înălțimea sfințeniei, prin pocăință, prin smerenie, post și rugăciune”.

Preasfinția Sa a subliniat actualitatea exemplului ei, în contextul unei lumi din ce în ce mai secularizate.

„Sfânta Maria Egipteanca ne arată că în ciuda decadenței noastre, de scurtă sau mai lungă durată, dorul omului după sfințenie nu este anihilat. Această căutare neostoită este de fapt împlinirea umanului, este sădită de Dumnezeu la creație, în om”.

„Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să înaintăm în urcușul nostru duhovnicesc spre bucuria Învierii, care se apropie”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Paraclisul CMN / Marius Costin