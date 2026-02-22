PS Paisie Sinaitul, la începutul Postului Mare: Iertarea este cheia care deschide toate celelalte virtuți

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat duminică la Paraclisul Catedralei Naționale că iertarea este „cheia care deschide toate celelalte virtuți” și că „postul fără iertare devine formalism”.

„Iertarea nu este un detaliu secundar al vieții duhovnicești; este condiția ei. Postul fără iertare devine formalism. Rugăciunea fără iertare devine cuvânt gol. Milostenia fără iertare devine gest exterior. Iertarea este cheia care deschide toate celelalte virtuți”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa a evidențiat, în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, motivele pentru care Dumnezeu a luat această decizie.

„De ce a fost izgonit Adam din Rai? Pentru neascultare. Pentru că a ales voia sa în locul voii lui Dumnezeu. Pentru că nu a postit atunci când trebuia să postească. Pentru că, după ce a greșit, nu s-a pocăit, ci s-a îndreptățit pe sine. A dat vina pe femeia pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, iar femeia a dat vina pe șarpe. Niciunul nu și-a asumat vina”, a explicat Episcopul vicar.

Adam a încălcat porunca înfrânării

Perioada Postului Mare, care ni se deschide înainte, ne oferă posibilitatea de a repara greșeala lui Adam cel Vechi prin ascultarea de Hristos, Adam cel Nou.

„Adam, părintele nostru, a fost izgonit din Rai pentru că nu a postit. A încălcat singura poruncă a înfrânării. Postul Sfintelor Paști, pe care îl începem mâine, ne pune înainte tocmai această legătură: între greșeala lui Adam cel vechi și îndreptarea ei prin Hristos, Noul Adam. Dacă prin neascultare omul a căzut, prin ascultare Hristos a biruit”, a precizat Preasfinția Sa.

Căderea lui Adam din Rai a fost un eveniment care a cutremurat întreaga creație, a explicat PS Paisie Sinaitul. Totuși, Dumnezeu nu a încheiat istoria atunci, ci a avut un plan de mântuire sau restaurare a omului.

„Astfel încât, atunci când omul va deveni, după înviere, nestricăcios și nemuritor, toate cele create vor deveni cer nou și pământ nou (Apocalipsa 21, 1); creația întreagă, făptura, cum o numește Sf. Apostol Pavel, se va izbăvi din robia stricăciunii”, a subliniat PS Paisie Sinaitul.

Doar dragostea lui Dumnezeu ne redă Raiul

Acesta avertizează că lumea creată de Dumnezeu nu este suficientă pentru a ne reda „Raiul pierdut”.

„Nimic din cele create nu ne poate reda Raiul pierdut: nici bogăția, nici puterea, nici știința, nici plăcerea. Numai dragostea lui Dumnezeu, arătată prin întruparea, nașterea, răstignirea și moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, ne poate deschide din nou porțile Împărăției”, a precizat Preasfinția Sa.

În continuare, PS Paisie a vorbit despre comorile pe care Dumnezeu le vrea de la noi. Preasfinția Sa a subliniat din nou, „comoara iertării”:

„A ierta înseamnă a dărâma ziduri ridicate ani la rând prin orgoliu, teamă și prejudecăți. A ierta înseamnă a rupe lanțul răzbunării. Fără iertare, lumea aceasta s-ar mistui în ură și războaie”.

Să începem Postul Mare cu iertarea celor care ne-au greșit

De asemenea, a punctat despre importanța comorii iubirii: „Sfântul Apostol Pavel spune că fără dragoste toate celelalte daruri nu folosesc la nimic. Putem avea credință, cunoaștere, jertfă, dar dacă nu avem iubire, suntem goi pe dinăuntru”.

„Comoara rugăciunii”, „comoara împlinirii voii lui Dumnezeu” și „comoara milosteniei” sunt „comori care nu ruginesc. Ele nu pot fi furate, pentru că sunt așezate în inima care se dăruiește lui Dumnezeu”.

Amintind că Duminicii de astăzi i se mai spune și „Duminica iertării”, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a încheiat cu un îndemn la iertarea sinceră a celor cu care suntem în conflict sau tensiune.

„Un iartă-mă spus din inimă poate deveni începutul întoarcerii noastre, ne poate răscumpăra Raiul cel pierdut. Însă nu un „iartă-mă” formal, rostit din obișnuință, ci unul adresat tocmai aceluia cu care suntem în tensiune, în supărare, în conflict. Dacă cerem iertare doar de la cei cu care suntem în relații bune sau neutre, atunci, o astfel de iertare se transformă într-un simplu salut; nu atinge nimic din profunzimea sufletelor noastre!”, a concluzionat ierarhul.

În această zi, în timpul Sfintei Liturghii s-au rostit rugăciuni pentru pace, în contextul împlinirii a patru ani de război distrugător în Ucraina.

