PS Paisie Sinaitul: Mântuitorul Hristos nu se limitează la vindecarea unor simptome exterioare, ci vizează întreaga persoană

„Evanghelia ne descoperă un adevăr fundamental: lucrarea lui Hristos nu se limitează la vindecarea unor simptome exterioare, ci vizează restaurarea întregii persoane umane”, a spus duminică PS Paisie Sinaitul la Paraclisul Catedralei Naționale.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos din relatarea evanghelică a vindecării celor doi demonizați din ținutul Gadarenilor.

„Eliberarea celor doi demonizați este începutul unei reîntoarceri la viața adevărată, la comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, la redobândirea libertății pe care păcatul o alterează, iar răul o falsifică”.

Preasfinția Sa a remarcat comunicarea verbală dintre duhurile necurate și Mântuitorul Iisus Hristos, subliniind că duhurile L-au recunoscut.

„Observăm că demonii sunt primele personaje din Evanghelie care dezvăluie adevărata identitate a lui Iisus, pe Care Îl recunosc drept „Fiul lui Dumnezeu”, însă această cunoaștere nu conduce la comuniune. În schimb, cei doi demonizați sunt eliberați prin întâlnirea directă cu Hristos”.

Simpla recunoașterea – insuficientă

Ierarhul a arătat că recunoașterea dumnezeirii lui Hristos de către duhurile rele nu a presupus și intrarea în comuniune cu Dumnezeu.

„În acest sens, Evanghelia ne arată că mântuirea nu este rezultatul unei simple cunoașteri intelectuale a adevărului, ci este rezultatul unei relații vii cu Domnul Hristos, în care adevărul devine viață”.

„Această distincție rămâne de o actualitate permanentă. Omul poate avea acces la cunoașterea teologică, poate participa la viața Bisericii la nivel exterior, poate exprima corect formule de credință, dar dacă această cunoaștere nu devine comuniune, ea rămâne insuficientă. Pentru că nu orice cunoaștere a lui Dumnezeu este mântuitoare, ci doar aceea care se transformă în ascultare, în pocăință și în comuniune”, a atenționat Preasfinția Sa.

Puterea răului este limitată

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat că prin izgonirea duhurilor necurate la porunca Mântuitorului înțelegem că răul are puterile limitate.

„Hristos poruncește duhurilor, arătând autoritatea Sa dumnezeiască asupra întregii creații. Nimic din ceea ce există nu se află în afara stăpânirii Sale, iar răul însuși nu are o putere autonomă, ci una limitată și îngăduită”.

„Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că diavolul nu poate acționa fără permisiunea divină, iar această îngăduință nu înseamnă aprobare, ci limitare a răului și descoperire a adevărului”.

După ce ies din cei doi oamenii, duhurile necurate stăpânesc o turmă de porci, ducând-o la piere.

„Alegerea porcilor nu este întâmplătoare. În contextul Legii Vechi, porcul era considerat animal necurat, iar prezența unei turme mari într-un astfel de teritoriu arată o realitate de compromis religios”.

Valoarea prezenței lui Hristos în viața noastră

La finalul predicii, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să analizeze care este valoarea prezenței lui Dumnezeu în viața lor.

„Răspunsul îl dăm fiecare prin alegerile pe care le facem, arătând în mod tainic, dar concret, dacă Hristos este primit sau îndepărtat din viața noastră. Minunea din ținutul Gadarei ne descoperă, așadar, puterea lui Hristos asupra răului, dar mai ales demnitatea omului și libertatea sa în fața lui Dumnezeu”.

„Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este același ieri și azi și în veci: El ne eliberează, ne vindecă și ne cheamă la comuniune. Rămâne însă ca noi, oamenii, să răspundem acestei chemări, primind nu doar darurile Sale, ci pe Însuși Dătătorul lor”, a încheiat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Foto credit. Paraclisul Catedralei Naționale