Mântuitorul Iisus Hristos vindecă mai întâi sufletul: PS Paisie Sinaitul la hramul Mănăstirii Plumbuita

„În cazul omului paralizat din Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos vindecă mai întâi sufletul acestuia, întrucât era bolnav din cauza păcatelor sale” a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică, la hramul Mănăstirii Plumbuita din București.

„Mesajul Evangheliei din această duminică este că, îndată după iertarea păcatelor, Hristos oferă și vindecarea trupească.”

„Îndrăznește, fiule!”

Ierarhul a amintit că „Iisus, văzând nu credința celui care I-a fost adus înainte, ci credința celor ce-l purtau, i-a spus slăbănogului: Îndrăznește, fiule!”

„Mântuitorul nu îl numește slăbănog, nu îl numește păcătos, ci îl numește fiu în sensul literal de copil, adică om născut din nou prin credință și prin lucrare. Slăbănogul este un urmaș al primului om creat de Dumnezeu, al lui Adam, iar Hristos a venit să ierte și să vindece păcatele lui Adam”, a subliniat părintele episcop vicar patriarhal.

Puterea de a ierta păcatele

Această putere de a ierta păcatele a fost dată de Domnul Hristos Bisericii, care a devenit astfel unica instituție din lume care poate oferi iertarea păcatelor, a adăugat Preasfinția Sa.

„Puterea de a ierta păcatele, dăruită de Hristos Bisericii Sale, mai este numită cheile Împărăției cerurilor, ale Raiului. Se folosește pluralul chei, arătând astfel că, pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, omul are nevoie în același timp atât de pocăință, cât și de iertarea păcatelor, acestea fiind cheile mântuirii.”

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul s-a referit și la hramul de vară al Mănăstirii Plumbuita, care deține în patrimoniu copii după icoana Maicii Domnului Prodromița și icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la Schitul românesc Prodromu din Sf. Munte Athos.

Odoare de proveniență athonită la Plumbuita

„Ca binecuvântarea să fie deplină, prin rânduiala lui Dumnezeu, în anul 2021, prin grija părintelui stareț, a fost realizată și adusă aici, la Mănăstirea Plumbuita, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, primite în dar, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, tot de la Sfântul Munte Athos, de la Chilia Sfânta Ana a Mănăstirii Iviru”, a precizat ierarhul.

Icoana Maicii Domnului Prodromița „este cea mai importantă icoană a comunității românești de la Sf. Munte Athos, pentru că icoane nefăcute de mână omenească sunt puține în toată lumea ortodoxă”, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a descris icoana ca pe „o mărturie a credinței și a evlaviei poporului roman”, dar și „o mărturie a prezenței monahale românești la Muntele Athos”.

„Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim această sărbătoare ca pe o mare binecuvântare, ca pe o mare bucurie, pentru că Maica Domnului aduce bucurie la toată lumea, după cum auzim în cântările închinate ei”, a încheiat Preasfinția Sa.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu