PS Paisie Sinaitul: Fecioara Maria este Izvorul primitor al Vieții pentru că L-a purtat în pântece pe Hristos

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Baldachinul Sfinților de la Catedrala Patriarhală, unde a explicat de ce Maica Domnului este numită „Izvorul Tămăduirii”.

„Cum poate o făptură creată, Fecioara Maria, să primească numele de Izvor, atribut ce pare să aparțină doar lui Dumnezeu Creatorul, Izvorul Vieții? Răspunsul se află în explicarea tainei negrăite a Întrupării Domnului Hristos de către Teologia patristică”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Ierarhul a evidențiat că Maica Domnului este „Izvorul primitor al Vieții pentru că L-a purtat în pântece pe Hristos, Izvorul vieții și al tururor binefacerilor. Astfel, Fiul Mariei fiind Viața prin excelență, o transformă pe Maica Sa într-un izvor nesecat de har”.

Vindecarea dăruită oamenilor

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că denumirea de „Izvor al Tămăduirii” adresată Maicii Domnului nu trebuie limitată la vindecarea trupească, ci ea vizează omul integral.

„Ea nu caută doar să ridice bolnavul din patul suferinței fizice, ci să vindece mai ales paralizia sufletului și orbirea minții. Tradiția a păstrat pentru această zi numele de Izvorul dătător de Viață, tocmai pentru a arăta că Maica Domnului nu ne dă doar un remediu pentru trup, ci ne dăruiește viața însăși, izvorâtă din Fiul ei”.

Preasfinția Sa a amintit că în Maica Domnului omul s-a împăcat cu Dumnezeu, prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Din Maica Domnului, ca dintr-un izvor viu, se revarsă asupra Bisericii harul care împacă omul cu Dumnezeu, tămăduind deopotrivă neputințele văzute și pe cele nevăzute”.

Minunea din secolul 5

Ierarhul a amintit minunea petrecută în secolul al 5-lea cu un soldat pe nume Leon, căruia i s-a descoperit un izvor tămăduitor.

„Căutând apă pentru un neputincios, Leon aude glasul Maicii Domnului care îl îndrumă către un izvor tainic. Tânărul a găsit izvorul, din care i-a dat orbului apă să bea; acelaşi glas l-a îndemnat pe soldatul Leon să-i stropească ochii orbului cu apă și îndată orbul şi-a recăpătat vederea”.

„Această minune nu s-a oprit doar la vindecarea ochilor trupești ai unui sărman, ci glasul Maicii Domnului i-a spus tânărului Leon că după puţin timp el va ajunge împărat, ceea ce s-a şi întâmplat în anul 457; în locul lui Marcian, acest soldat avea să ajungă împărat al Bizanţului”.

Pe locul unde a fost descoperit izvorul se află, în prezent, Mănăstirea Balîkli.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul vicar patriarhal a oficiat slujba de sfințire a apei și i-a binecuvântat pe credincioși.

Foto credi: Basilica.ro / Raluca Ene