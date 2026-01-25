PS Paisie Sinaitul a explicat de ce avem nevoie de rugăciune: Lumea noastră poartă încă cicatricile adânci ale dezbinării

„Lumea noastră poartă încă cicatrici adânci ale dezbinării, care, fără rugăciune și fără ajutorul lui Dumnezeu, duc la o creștere tot mai alarmantă a neînțelegerii, dar și a sentimentului de deconectare spirituală”, a explicat, duminică, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Episcopul vicar patriarhal a fost delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la ultima întâlnire de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an, desfășurată la Mănăstirea Cașin din București.

Potrivit ierarhului, această săptămână de rugăciune nu se încheie „ca un simplu eveniment de calendar, ci ca pe o reînnoire a angajamentului nostru de a fi martori și lucrători ai unității”.

Preasfinția Sa a menționat că tema din acest an „Este un singur trup și un singur Duh, după cum ați și fost chemați la o singură nădejde” (Efeseni 4:4) este legată de mărturia creștinilor din Armenia.

„Această comunitate apostolică veche ne amintește că, în ciuda suferințelor și a provocărilor istorice, unitatea nu este un ideal abstract, ci o realitate trăită în Duhul Sfânt”, a spus Preasfinția Sa.

Nevoia de rugăciune

Astfel, a continuat PS Paisie Sinaitul, pentru a vindeca cicatricile dezbinării este nevoie de rugăciune și de ajutorul lui Dumnezeu.

„Și noi suntem încredințați că, în contextul actual al societății noastre, atât de fragmentat și divizat, este nevoie de multă rugăciune și acțiune pentru unitate și solidaritate”.

„Lumea noastră poartă încă cicatricile adânci ale dezbinării, care, fără rugăciune și fără ajutorul lui Dumnezeu, duc la o creștere tot mai alarmantă a neînțelegerii, dar și a sentimentului de deconectare spirituală”, a adăugat ierarhul.

Mai mult decât o declarație

În încheiere, PS Paisie Sinaitul a evidențiat faptul că „Noi, cei care ne pretindem a fi ucenici ai Domnului Hristos, toți cei care ne numim creștini, avem datoria de a împlini poruncile Sale, de a deveni artizani ai unității”.

„Aceasta nu trebuie să fie doar o declarație anuală, o promisiune a lunii ianuarie, ci trebuie să devină o misiune de a înfrunta dezbinarea cu curaj, de a înfrunta indiferența cu compasiunea, de a aduce vindecare acolo unde au existat răni”, a concluzionat Preasfinția Sa.

Foto credit: Mihnea Păduraru / Ziarul Lumina

