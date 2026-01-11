Pocăința nu este supunere oarbă, ci răspunsul nostru liber la chemarea lui Dumnezeu: PS Paisie Sinaitul

„Pocăința nu este o supunere oarbă față de o regulă impersonală, ci este răspunsul nostru liber ca persoană la chemarea lui Dumnezeu. De altfel, nici nu are valoare dacă aceasta nu este liberă, făcută din voința noastră”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Ierarhul a vorbit despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos după întemnițarea Sfântului Ioan Botezătorul, remarcând că Domnul a folosit tot cuvintele sfântului, marcând astfel o continuitate cu propovăduirea lui: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor.

Chemarea la pocăință „nu este o amenințare, ci este un îndemn, este o invitație, nu este un cuvânt al fricii, ci un cuvânt al speranței”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Ce este lumina văzută de popor

Referindu-se la profeția veto-testamentară citată de Sf. Ev. Matei („poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare”), părintele episcop vicar patriarhal a explicat metafora luminii conform Sfinților Părinți.

„Așa cum ochiul trupesc nu poate vedea lumina dacă este bolnav, tot astfel sufletul nu poate privi lumina dumnezeiască dacă nu se curățește de patimi, dacă nu se vindecă”, a spus Preasfinția Sa.

„Așadar, lumina lui Hristos nu este doar o realitate obiectivă care vine din afară, ci cere neapărat și vindecarea interioară, a sufletului, a ochiului lăuntric. Pocăința nu este doar o schimbare morală, ci este și o tămăduire a capacității sufletului nostru de a ne raporta la ceea ce este bine și ceea ce este rău.”

Lumina pe care o vede poporul în cuvintele profetului și ale evangheliștilor este o Persoană, Hristos Însuși, a continuat ierarhul.

„El, Hristos, este lumina care strălucește în întuneric și care, după jertfa Sa de pe cruce, coboară în latura și în umbra morții, adică în adâncul iadului, pentru a-i elibera pe cei ținuți acolo, în legăturile morții”, a spus episcopul vicar patriarhal.

Ortodoxia, credință a relației personale cu Dumnezeu

Preasfinția Sa a amintit și explicația Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae referitoare la lumină în teologia creștin ortodoxă.

„Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae subliniază un aspect esențial pentru omul de astăzi când spune că Hristos nu este o lumină impersonală, ca o idee sau ca o lege, ci o lumină care vine spre noi ca o Persoană, chemându-ne la dialog, la răspuns liber, la comunicare cu El și la comuniune: Lumina nu este o entitate abstractă, ci este însăși fața și prezența lui Dumnezeu Omul Care se adresează conștiinței noastre.”

„De aceea, Ortodoxia este o credință a relației, a întâlnirii între persoane, între noi, oamenii, ca persoane și Persoana lui Hristos Domnul”, a subliniat ierarhul.

Hristos aduce Împărăția Cerurilor prin Persoana Sa

Și, din moment ce este vorba despre o relație cu Persoana Divină, „Împărăția nu este doar anunțată, ci este lucrătoare în cei care își deschid sufletul și viața lor pentru a lucra cu harul lui Dumnezeu”.

„Hristos nu doar vestește Împărăția, ci El o aduce în mod direct, prin Persoana Sa, în dar oamenilor, mai ales în viața Bisericii și prin Sfânta Euharistie”, a precizat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Împărăția Cerurilor, lucrătoare în cei care-și deschid sufletul

Prin chemarea la pocăință, „Dumnezeu se apropie de noi și ne cheamă să ne deschidem inimile. Cine Îl primește pe Hristos și intră în comuniune cu El, mai ales prin Sfânta Euharistie, poartă Împărăția lui Dumnezeu deja în inima, în sufletul său”, a mai spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Este, deci, o chemare a Dumnezeului Celui Viu, care este și El comuniune de Persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O chemare adresată nouă, oamenilor, ca și persoane. Dumnezeu nu constrânge voința omului, ci îl cheamă la comuniune cu El, îl invită, nu forțează conștiința, ci o luminează.”

„Împărăția Cerurilor, Hristos Domnul, adică Lmina lumii, este deja în mijlocul nostru. Rămâne așadar ca noi, în mod liber și în mod personal, să răspundem la chemarea Sa la pocăință, să risipim întunericul din viața noastră, făcând ca în sufletul nostru și în viața noastră să strălucească lumina lui Hristos”, a concluzionat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a slujit duminică la Catedrala Patriarhală împreună cu Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh, și cu părinți slujitori ai sfântului lăcaș.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene