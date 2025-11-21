PS Paisie Sinaitul: Dacă noi îi iubim pe copiii noştri, atunci îi aducem de mici în casa lui Dumnezeu

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este frumoasă prin faptul că ne arată simplitatea prin care Dumnezeu începe lucrarea de mântuire a oamenilor, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, în cuvântul susținut la Schitul Măgureanu, cu ocazia acestui praznic.

„Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este una dintre cele mai luminoase sărbători ale Postului Nașterii Domnului. Frumusețea acestei sărbători este aceea că ne arată cum Dumnezeu începe lucrarea de mântuire a oamenilor nu prin lucruri grandioase, ci prin gesturi simple, prin pași mici, printr-un copil adus la templu”.

„Astfel, Intrarea Maicii Domnului în Biserică devine un model pentru fiecare dintre noi: să avem curajul de a ne încredința viața, cu tot ceea ce suntem, în mâinile lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

După ce a trecut în revistă istoricul și temeiurile patristice ale acestei sărbători, Preasfințitul Paisie Sinaitul a amintit de faptul că Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este un prilej de pregătire duhovnicească pentru praznicul Nașterii Domnului.

„Pornind de la această semnificație, prin sărbătoarea de azi, Biserica ne cheamă să ne pregătim pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului, pentru ca astfel, în sufletul nostru să Se nască duhovnicește Hristos-Domnul, prin harul Duhului Sfânt. De aceea, începând cu ziua de 21 noiembrie, în cadrul slujbei Utreniei, se cântă Catavasiile Nașterii Domnului: Hristos Se naște, slăviți-L!…” a cuvântat Preasfinția Sa.

Trei condiții pentru ca Hristos să se nască în sufletele noastre

Dar pentru ca Hristos să se nască în sufletele noastre, sunt necesare niște condiții.

„În primul rând, înseamnă primenirea sau curățirea inimii. Așa cum templul era loc al sfințeniei, la fel și sufletul nostru trebuie să fie curățit de păcate, de gânduri rele, de tot ceea ce umbrește prezența lui Dumnezeu în noi.

În al doilea rând, Hristos Se naște acolo unde există disponibilitate, unde există „ascultare și tăierea voii”. Fecioara Maria în templu a învățat ascultarea și supunerea propriei voințe în fața voinței lui Dumnezeu, în duhul evlaviei și al iubirii”, a continuat PS Paisie Sinaitul.

Fără rugăciune, nu putem să-L primim pe Hristos în inima noastră.

„În al treilea rând, Hristos Se naște în sufletele celor care Îl caută în rugăciune. Viața Fecioarei Maria în templu a fost o viață a rugăciunii neîncetate. Rugăciunea nu este doar cerere, ci și mulțumire, este respirație a sufletului, liniște, lumină. Cine se roagă mult își deschide ușa inimii pentru venirea Domnului”, a declarat ierarhul.

Sfinții Ioachim și Ana, modele pentru părinții de azi

Sărbătoarea de azi are o însemnătate profundă pentru lumea de azi, pentru că părinții pot învăța din exemplul Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

„Mai întâi trebuie să învățăm de la Sfinții Părinți Ioachim și Ana cât de importantă este răbdarea și puterea credinței, atunci când ne rugăm lui Dumnezeu. Prin credința şi rugăciunea lor au dobândit bucuria de a deveni părinți, deși erau în vârstă. Și în zilele noastre sunt mulți oameni care duc cu ei durerea neputinței de-a avea copii”.

„De aceea, Sf. Ioachim și Ana, alături de Maica Domnului și alți sfinți, sunt ajutători și ocrotitori ai celor care își doresc copii”, a transmis ierarhul.

Unde așezăm copilul? În casa lui Dumnezeu sau în fața ecranului?

Este foarte important felul în care părinții își asumă educația duhovnicească a copiilor lor. Dacă îi iubesc, îi aduc în casa lui Dumnezeu, iar dacă nu, îi lasă în fața telefonului.

„Caracterul copiilor nu se formează doar prin cuvinte și activități, ci și prin modul de viață al părinților, prin exemplul dat de aceștia”.

„În plus, dacă noi îi iubim pe copiii noștri, atunci îi aducem de mici în casa lui Dumnezeu, dacă nu îi iubim suficient, atunci îi lăsăm în fața televizorului, a telefonului sau în fața altor tentații, care îi țin departe de Dumnezeu și de Biserică, iar cu timpul îi deformează spiritual, sufletește, încât, atunci când vor crește mari, nu vor iubi nici Biserica, nici pe Dumnezeu, dar este posibil să nu-și iubească nici părinții!”, a continuat PS Paisie.

Preasfinția Sa a arătat unde duce disprețul față de Biserică și față de valorile creștine, într-o societate contemporană „chinuită de egoism, superficialitate și indiferență”.

„Disprețul față de Biserică și față de valorile tradiționale ale familiei conduce la traume pe care le suferă în general cei lipsiți de apărare. Deși ni se flutură înainte proiecte care menționează principiul interesului superior al copilului sau protecția și promovarea drepturilor copiilor, totuși, exploatarea copiilor, răpirea, asuprirea, sau chiar uciderea lor reprezintă păcate săvârșite în continuare la adăpostul indiferenței și a profitului material, trăsături definitorii ale societății contemporane secularizate”, a spus PS Paisie Sinaitul.

Schitul Măgureanu, un far de pace într-un oraș grăbit

În încheiere, Preasfinția Sa a vorbit și despre prezența duhovnicească a Schitului Măgureanu în geografia spirituală a Capitalei României.

„Misiunea de astăzi a Mănăstirii Schitul Măgureanu rămâne una profund necesară în inima Capitalei: o chemare discretă, dar puternică, la rugăciune, la pace și la întoarcerea către Dumnezeu. Așezat în vâltoarea orașului, Schitul devine un loc de respirație duhovnicească, unde oamenii redescoperă liniștea, spovedania, lumina slujbelor și bucuria întâlnirii cu Hristos”.

„Prin slujirea atentă a părinților și prin atmosfera de familie duhovnicească pe care o cultivă, mănăstirea nu doar păstrează o moștenire veche, ci o și pune în lucrare prin îngrijirea sufletelor celor care îi trec pragul”.

„Schitul Măgureanu este astfel un far de pace într-un oraș grăbit, o mărturie vie că rugăciunea, blândețea și slujirea smerită pot transforma inimile și pot reaprinde nădejdea”, a conchis Preasfințitul Părinte Paisie.

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro

