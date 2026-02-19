PS Paisie Lugojanul împlinește 20 de ani de arhierie

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împlinește joi 20 de ani de la hirotonia în arhiereu.

Preasfinția Sa s-a născut în 24 octombrie 1971, la Curtea de Argeș. A studiat Medicina Veterinară la Timișoara (1991-1997), unde apoi a urmat cursurile de Teologie Ortodoxă Pastorală de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara (1997-2001).

Ca student, a activat în cadrul Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România – filiala Timișoara (1992-1998), îndeplinind funcția de vicepreședinte (1993-1994). În această calitate s-a implicat în toate activitățile asociației, în mod special în organizarea conferințelor de spiritualitate ortodoxă.

În 1999 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Gyula, după care a fost hirotonit ierodiacon (6 august), iar apoi ieromonah (7 august 1999).

În 2006, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat rangul de arhimandrit, iar în 9 februarie 2006, a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titulatura Lugojanul.

A fost hirotonit în 19 februarie 2006, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Foto credit: Basilica.ro