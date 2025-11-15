PS Nichifor Botoșăneanul despre Sf. Paisie de la Neamț: Avem încredințarea că ascultă rugăciunile noastre

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Mănăstirea Neamț, care și-a cinstit ocrotitorul.

„Cuviosul Paisie de la Neamț, prăznuit astăzi, este cunoscut în întreaga lume ortodoxă”, a spus ierarhul.

„Cinstit în Sfântul Munte, cinstit în Rusia, cinstit în Grecia, cinstit ca cel care a dobândit harisme și daruri de la Dumnezeu, ca cel ce a înnoit viața monahală în Moldova și nu numai în Moldova, ca cel ce rămâne un reper în istoria monahismului de pretutindeni.”

Preasfinția Sa a subliniat că sfântul a fost îndrumător al călugărilor, dar și al credincioșilor, înzestrat cu darul prorociei și cel al vindecărilor.

„Te minunezi cât de aproape și cât de firesc lucra în viața oamenilor și înțelegi că acest dar al prorociei, acest dar al dragostei de oameni, era o vădire a grijii pe care Dumnezeu o are față de noi și pe care o vădește prin sfinții Săi”, a spus părintele episcop vicar.

„Avem încredințarea că ascultă rugăciunile noastre, știe gândul nostru.”

Arhim. Benedict Sauciuc, starețul sfântului așezământ, a mulțumit părintelui episcop-vicar, slujitorilor altarului și credincioșilor prezenți pentru împreuna-rugăciune adusă lui Dumnezeu și Sfântului Paisie.

Despre Sf. Paisie de la Neamț

Arhim. Ioanichie Bălan precizează, în „Patericul Mănăstirilor Nemțene”, că Sf. Cuv. Paisie de la Neamț, născut la Poltava, în Ucraina, în 1722, ar fi putut fi „după toate probabilitățile era de origine moldovean, poate chiar din neamul Cantemireștilor, dar, din pricina deselor năvăliri otomane și tătărești, bunicii săi s-au strămutat”.

Ceea ce este cert este că sfântul a fost în centrul reînnoirii isihaste din secolul al XVIII-lea, care a iradiat în tot spațiul ortodox prin sutele de monahi de origine greacă, slavă și română care s-au format în duhul lui.

