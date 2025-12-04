PS Nichifor Botoșăneanul despre Sf. Paisie și Cleopa: Ne minunăm cum formează Dumnezeu oamenii în jurul nostru

„Ne minunăm cum formează Dumnezeu oamenii în jurul nostru”, a subliniat marți la Dorohoi Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu privire la Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

Parohia „Învierea Domnului” din Dorohoi și-a sărbătorit cel de-al doilea hram, închinat Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Ierarhul a evidențiat moștenirea spirituală pe care Sfinții Paisie și Cleopa au lăsat-o Bisericii și generațiilor de credincioși care i-au cunoscut.

„Părinți cărora le-am sărutat mâna, al căror cuvânt l-am ascultat și am avut privilegiul să vedem cum lucrează Dumnezeu și în zilele noastre”.

Complementaritate duhovnicească

Preasfinția Sa a subliniat complementaritatea duhovnicească a celor doi sfinți, evidențiind felul în care aceștia au format, împreună, o adevărată școală de povățuire și rugăciune.

Episcopul vicar i-a îndemnat pe credincioși să vadă în sfinți nu doar repere ale trecutului, ci prezențe vii care mijlocesc pentru cei care îi cheamă cu credință.

„Dacă cel care s-a sfințit se arată binevoitor și gata să-l mângâie pe cel ce vine la el, cu atât mai mult Dumnezeu, Cel care lucrează prin sfinții Săi, este aproape de noi cu grijă, cu mângâiere, cu nădejde”.

Apropiere față de Dumnezeu

Preasfinția Sa a subliniat apropierea personală pe care omul este chemat să o aibă față de Dumnezeu, Cel ce Se descoperă ca Tată celor ce-L caută cu inimă curată.

„De aceea ne-a învățat Hristos să-L numim Tatăl nostru. Pentru că asemenea unui tată, Se apleacă spre noi, ne cunoaște dorurile și nevoile. Doar atunci nu lucrează Dumnezeu în viața noastră: când vede împotrivire, îndreptățire de sine, necinste, încrâncenare”.

„Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru sfinții pe care ni i-a pus pe drum, să-i cinstim, să-i chemăm în rugăciune și să ne bucurăm de ei”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Foto credit: Doxologia.ro