PS Nichifor Botoșăneanul la Bisericani: Călcăm pe un pământ sfințit de oameni puternici în credință

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bisericani, unde au fost cinstiți ocrotitorii obștii, Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac.

„Iosif și Chiriac de la Bisericani sunt sfinți care au petrecut în sihăstrie, care au petrecut departe de lume, cu simplitate dar adâncime lăuntrică”, a spus ierarhul în cuvântul de învățătură.

Preasfinția Sa a amintit de consemnările altui sfânt referitoare la sfinții din Moldova.

„Sfântul Ierarh Dosoftei al Moldovei, pe care cronicarul Ion Neculce îl vedea blând și smerit ca un miel, avea să mărturisească el însuși sfințenia multor români: pomenește de Rafail și Agapie de la Agapia Veche, pomenește de Daniel de la Voroneț, și în mod deosebit, de Chiriac de la Bisericani, despre care Sfântul Dosoftei spune că a trăit 60 de ani gol și ticăloșit în munte, înalt la viețuire, și ale cărui moaște, spune Sfântul Dosoftei, el însuși le-a sărutat”, a spus ierarhul.

„Călcăm așadar pe un pământ care a fost sfințit de oameni puternici în credință și nădejde, de oameni care au trecut, la vremea aceea, de puțini știuți dar de mulți oameni căutați care revăzuseră înalta viețuire, de oameni care rămân ca o mărturie că Dumnezeu lucrează în zilele noastre, iar Dumnezeu, într-adevăr, pune o putere în locul în care omul sfânt se nevoiește, pentru că această putere rămâne dincolo de moartea omului”.

După cuvântul de mulțumire rostit de Protos. Serafim Mihali, starețul mănăstirii, a fost oficiată slujba de binecuvântare a noilor clopote ale așezământului monahal.

Sf. Cuv. Iosif este cel dintâi sihastru cunoscut în Muntele Bisericanilor și întemeietorul mănăstirii cu același nume.

Sf. Cuv. Chiriac de la Bisericani s-a nevoit la începutul secolului al XVII-lea la Mănăstirea Bisericani, care număra pe atunci peste 100 de călugări. S-a retras în pustie, într-o peșteră din Muntele lui Simon, unde sa stat 60 de ani.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa