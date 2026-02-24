Iertarea este un pas spre pacea sufletească, spre pacea noastră cu Dumnezeu, subliniază PS Nichifor Botoșăneanu

„Iertarea este ea însăși un pas spre pacea sufletească, spre pacea noastră cu Dumnezeu”, a subliniat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Preasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari și a Canonului Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Bărboi din municipiul Iași.

Episcopul vicar a evidențiat că prima treaptă a începutului Postului Mare este iertarea aproapelui: „Evanghelia de astăzi ne pune înainte și o altă treaptă, o altă renunțare: treapta iertării”.

„O renunțare la dreptatea noastră, o renunțare la ceea ce ni se cuvine atunci când am fost nedreptățiți; o renunțare nu din slăbiciune, nu din frica unei confruntări, nu pentru că ne-ar plăcea să fim nedreptățiți, ci o renunțare din credință”.

Iertarea, încredere în lucrarea lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu a subliniat că, prin iertare, Dumnezeu aduce o dublă lucrare: „Atunci când îl iert pe cel de lângă mine, Domnul Însuși lucrează și în sufletul meu o mai mare dreptate, iar în sufletul lui, o vindecare”.

„Duminica de astăzi se numește și Duminica Iertării, pentru că intrăm în post cu acest gând: de a dobândi pacea sufletească, de a dobândi împăcarea cu Dumnezeu”.

Totodată, răul poate fi diminuat prin alegerea de a ierta: „Răul din această lume se poate împuțina atunci când noi alegem să nu-l creștem, revendicându-ne dreptatea și trăind în neiertare”.

Preasfinția Sa a încheiat cu promisiunea făcută de Mântuitorul celor care ascultă și împlinesc voia lui Dumnezeu: „Fericiți sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc”, îndemnând la transformarea postului într-un timp al ascultării și al împlinirii Evangheliei.

