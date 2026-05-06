PS Nectarie a primit un premiu special la prima ediție a turneului de minifotbal al Episcopiei Irlandei și Islandei

Preasfințitul Părinte Nectarie a primit premiul special pentru „Cel mai bun portar”, la finalul primei ediții a turneului de minifotbal al Episcopiei Irlandei și Islandei.

La competiția desfășurată sâmbătă, la Dublin (Irlanda), au luat parte 12 echipe, reprezentând parohiile din Episcopia Irlandei și Islandei, inclusiv una formată din jucători vorbitori exclusiv de limbă engleză.

În clasamentul final, pe primul loc s-a clasat echipa „St. Evin – Parohia din Monasterevin”, urmată de „FC Codlea – Parohia Bunavestire Dublin” și de „Old Boys LMR – Centrul Eparhial Dublin”.

Credință și fair-play

La nivel individual, au mai fost premiați: Denis Ciarnau, desemnat jucătorul turneului și Vasile Berdilă, a fost desemnat „Decanul de vârstă”.

Echipa Galway Hooks a primit premiul „Fair-Play”.

Turneul s-a încheiat cu festivitatea de premiere și o agapă frățească organizată la Centrul Eparhial.

Organizarea celei de-a doua ediții îi revine echipei câștigătoare.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei / Facebook

