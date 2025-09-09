PS Nectarie: Nașterea Maicii Domnului ne cheamă să prețuim viața, să respectăm darul nașterii și să ocrotim familia

Nașterea Maicii Domnului reprezintă începutul mântuirii noastre, precum și taina nașterii și darul vieții, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

În cuvântul rostit cu ocazia praznicului Nașterii Maicii Domnului, la Mănăstirea Marginea din județul Suceava, PS Nectarie a explicat că este aceasta este o „sărbătoare a vieții”.

„Într-o lume care astăzi adesea disprețuiește darul vieții și pruncii, Biserica ne amintește că fiecare copil este un dar de la Dumnezeu. Fecioara Maria a fost dăruită lumii ca rod al rugăciunii și al răbdării. Și tot așa, fiecare copil pe care îl primim în familie este o binecuvântare și o promisiune a lui Dumnezeu pentru viitor”.

„De aceea, această sărbătoare ne cheamă să prețuim viața, să respectăm darul nașterii și să ocrotim familia. Acolo unde este credință, unde este dragoste și unde este rugăciune, Dumnezeu dăruiește viață”, a menționat Preasfinția Sa.

Ierarhul a mai arătat că praznicul Nașterii Maicii Domnului reprezintă „model de ascultare și de răbdare”.

Dragoste necondiționată de Dumnezeu

Mai mult, Maica Domnului ne arată ce înseamnă încrederea în Dumnezeu.

„Maica Domnului n-a pus condiții, n-a căutat să înțeleagă totul, n-a fugit de greutăți, ci s-a lăsat cu totul în voia lui Dumnezeu. A primit să fie slujitoarea Lui, chiar dacă aceasta însemna pentru ea necunoscut, suferință și jertfă”, a afirmat PS Nectarie.

Preasfințitul Părinte Nectarie ne îndeamnă să apelăm la Maica Domnului oricând avem nevoie, pentru că este „ocrotitoarea fiecăruia dintre noi”.

„Ea nu este doar mama lui Hristos Domnul nostru, ci și mama noastră duhovnicească. De aceea, în toate necazurile și durerile vieții, Biserica ne îndeamnă să ne rugăm cu nădejde: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! ”, a mai spus PS Nectarie.

Foto credit: Gabriel Nițu