Hram la o mănăstire sud-bucovineană: PS Antonie a dăruit o candelă a unității naționale

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Stejarul din Fălticeni.

În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop a vorbit despre ajutorul pe care creștinii îl primesc prin mijlocirea sfinților, prietenii lui Dumnezeu și sprijinitorii celor care le cer ocrotirea.

La momentele rânduite din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe diac. Andrei Buzilă și l-a hirotonit ierodiacon pe monahul Spiridon Ilyes – ambii pe seama Mănăstirii Stejarul. De asemenea, ieromonahul Onufrie a fost hirotesit protosinghel.

Candelă a unității naționale

Preasfințitul Părinte Antonie a continuat o tradiție simbolică proprie: de a dărui, în locurile unde slujește pentru prima dată, o candelă aprinsă pentru unitatea națională. Gestul este semn al comuniunii de credință, limbă și neam dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului.

Preasfinția Sa a subliniat că această candelă amintește fiecărui român de Basarabia și de datoria de a păstra vie lumina credinței, a unității și a dragostei de neam prin rugăciune, comuniune liturgică și mărturisirea acelorași valori creștine și românești.

Părintele stareț a făgăduit că, la mănăstirea pe care o păstorește, candela unității naționale va fi păstrată veșnic aprinsă și a oferit Episcopului de Bălți o copie a icoanei Maicii Domnului din patrimoniul mănăstirii.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Antonie și-a exprimat recunoștința pentru binecuvântarea de a sluji, primită de la Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și i-a mulțumit pentru invitație Protosinghelului Ambrozie Ciobanu, starețul așezământului monahal.

Răspunsurile la strană au fost oferite de către Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul”.

Dumnezeu lucrează prin împreună-rugăciune

„Într-o vreme în care oamenii sunt tot mai grăbiți și mai apăsați, să vezi atâtea suflete stând împreună în rugăciune este o adevărată binecuvântare. Acolo unde oamenii se roagă împreună, Dumnezeu lucrează tainic, chiar dacă ochii noștri nu pot vedea totul”, a transmis pe Facebook Părintele Stareț Ambrozie Ciobanu.

„Astăzi nu a fost doar o zi de sărbătoare, ci o zi care a lăsat pace în suflet.”

Celălalt hram al mănăstirii este „Sfântul Ioan Botezătorul”. Așezământul monahal este situat în Leucușești, comuna Preutești, județul Suceava – în apropiere de Fălticeni.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți