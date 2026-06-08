IPS Varsanufie: „A trăi în sfințenie înseamnă a ne pune întreaga viață sub ascultarea de Dumnezeu”

„A trăi în sfințenie înseamnă a ne pune întreaga viață sub ascultarea de Dumnezeu”, a subliniat duminică Înaltpresfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Parohia Avrămești din județul Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că inima omului nu se poate odihni, până nu îl cunoaște pe Dumnezeu, Creatorul său. „Omul a fost creat pentru Dumnezeu și nu își află odihna până nu se apropie de El, Izvorul vieții, al iubirii și al sfințeniei”, a spus Arhiepiscopul Râmnicului.

În vremurile actuale, omul cuprins de griji și de neputințe este chemat să se împărtășească de sfințenia lui Dumnzeu prin primirea harului Duhului Sfânt.

IPS Varsanufie a menționat: „Important este Să-L lăsăm pe Dumnezeu să Se sălășluiască în inima noastră. El nu intră cu zgomot, nu silește, nu constrânge. Vine asemenea unei adieri line, așteptând răspunsul libertății noastre. Bate la ușa sufletului și răbdarea Lui este mai mare decât neputințele noastre”.

Sfințenia înseamnă înnoirea vieții

Sfinţenia este lucrarea lui Dumnezeu în oameni, nu este un lucru al omului, este un lucru al lui Dumnezeu. Virtutea este cea care îl sfințește pe om.

„Sfințenia rămâne mai presus de orice înțelegere omenească, dar se face simțită în viața acelora care se roagă și care se străduiesc să se asemene lui Dumnezeu prin lucrarea virtuților. De aceea, vedem în chip limpede că acolo unde este smerenie, unde este rugăciune curată, unde este iertare și milostivire, acolo se arată ceva din frumusețea sfințeniei dumnezeiești”, a spus Arhiepiscopul Râmnicului.

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că sfințenia presupune rămânerea omului în iubirea lui Dumnezeu.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului