PS Nectarie a slujit la hramul unei parohii românești din Irlanda închinate Sf. Evin

Parohia românească „Sfânta Parascheva și Sfântul Evin” din Monasterevin, Irlanda, și-a sărbătorit, la sfârșitul săptămânii trecute, cel de-al doilea hram, închinat Sfântului Evin din Munster. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Manifestarea a debutat în seara zilei de sâmbătă, când a avut loc un concert de colinde susținut de grupul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” al stranei bisericii din Monasterevin și de Corul „Sfântul Roman Melodul” al Nepsis Irlanda.

Preasfințitul Părinte Nectarie a subliniat că mesajul colindului nu se limitează la frumusețea muzicală, ci pătrunde adânc în suflet, „trezind în inimă sentimentul dăruirii de pace și de liniște duhovnicească”.

Chemare adresată fiecărui credincios

Episcopul Irlandei și Islandei a săvârșit duminică Sfânta Liturghie și a vorbit despre genealogia Mântuitorului.

Aceasta este o chemare adresată fiecăruia dintre credincioși, descoperind faptul că Domnul se face om într-un neam cu rădăcini adânci, pentru a ne chema pe toți la comuniune cu El, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul Nectarie a atras atenția asupra agitației, grijii excesive pentru cele materiale și goanei după cumpărături, care pot umbri sensul profund al Crăciunului, subliniind că „Domnul ni Se dăruiește atât de mult cât Îi facem loc în inima noastră”.

Sfântul Evin din Munster

Sfântul Evin a fost un monah irlandez din secolul al 6-lea, contemporan cu Sfântul Patrick, fiind cunoscut ca trăitor ales, învățător și autor bisericesc. El se numără printre cei trei autori ai Vieții tripartite a Sfântului Patrick, contribuind la păstrarea și transmiterea moștenirii apostolului Irlandei.

Sfântul Evin a întemeiat mai multe așezăminte monahale, dintre care se remarcă mănăstirea Rosglas. Potrivit tradiției, regele Dimusach din Offaly l-a invitat pe Sfântul Evin împreună cu obștea sa din Munster să se așeze pe aceste meleaguri, unde au ridicat o mănăstire pe malurile râului Barrow, în locul cunoscut astăzi ca Moore Abbey.

Datorită erudiției monahilor, așezarea formată în jurul mănăstirii și-a schimbat numele din Rosglas în Monasterevin, păstrând până astăzi memoria Sfântului Evin. Pe lângă Viața tripartită a Sfântului Patrick, acesta a mai scris și Viața Sfântului Comgall de la Bangor, confirmând rolul său major în formarea și consolidarea tradiției creștine irlandeze timpurii. Sfântul Evin este prăznuit anual la data de 22 decembrie.

Parohia „Sfânta Parascheva și Sfântul Evin” din Monasterevin, Irlanda a fost înființată în luna noiembrie a anului 2024.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei