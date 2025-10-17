PS Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, felicitat de către Ambasada României la Dublin

Ambasada României în Irlanda l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, pentru includerea în clasamentul „Top 100 Români de Pretutindeni”, realizat de Repatriot.

Potrivit unei postări a Ambasadei, această distincție reprezintă o recunoaștere dedicării, credinței și implicării sale în viața comunităților românești din Irlanda.

„Cu bucurie am aflat că Preasfințitul Părinte Nectarie, primul Episcop ortodox român al Irlandei și Islandei, a fost inclus în acest an în 🎖”Top 100 Români de Pretutindeni” al Repatriot, o recunoaștere a dedicării, credinței și implicării sale în viața comunităților românești din Irlanda”.

„Această distincție reflectă nu doar activitatea sa pastorală, ci și grija duhovnicească de care dă dovadă și dăruirea cu care slujește pentru comunitățile românești pe insula de smarald”.

„Felicitări, Preasfinția Voastră, pentru această binemeritată recunoaștere a muncii pe care o depuneți pentru a aduce pace și speranță în sufletele credincioșilor! Este o distincție care onorează întreaga comunitate creștin-ortodoxă din Irlanda!”, este mesajul Ambasadei României la Dublin.

Top 100 Români de Pretutindeni este o inițiativă a Repatriot care urmărește să recunoască cetățenii români care au performat în domeniul lor de activitate, indiferent că este în țară sau în străinătate.

Prima ediție a acestei inițiative a avut loc în 2018.

PS Nectarie a fost întronizat la începutul acestui an în fruntea celei mai tinere eparhii din diaspora română.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei