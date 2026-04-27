Mironosițele au nădăjduit cele dintâi în înviere: 25 de ani de la reactivarea Mănăstirii Copou din Iași

„Femeile mironosițe au fost cele dintâi care au nădăjduit în puterea lui Dumnezeu și în înviere, mergând la mormânt cu această sămânță de nădejde în sufletul lor”, a spus PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, duminică la hramul Mănăstirii Copou, așezământ care a aniversat 25 de ani de la reactivare.

„Vedem în gestul femeilor mironosițe și o stăruință în nădejde pe care o au, știind că dincolo de moarte, Dumnezeu lucrează taina învierii, precum și în zilele noastre vedem, iubiți credincioși, atâtea mame și surori ale noastre care țin rânduiala parastaselor cu stăruință, cu atenție, chiar și în timp de boală, de pandemie și durere, încercând să împlinească cele ale dragostei pentru cei morți, urmând pilda Femeilor Mironosițe, înțelegând că în această unire între noi și cei adormiți, Dumnezeu cel înviat din morți, care s-a arătat Mironosițelor, se arată dragostei noastre și biruiește și în zilele noastre moartea în viața celor ce cred în El”, a continuat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a avut alături în slujire un sobor format din stareți, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, precum și clerici apropiați ai mănăstirii.

La final, după ce numeroși credicioși au primit Sfânta Împărtășanie, maica stareță Maria-Magdalena Vrânceanu și părintele protosinghel Hrisostom Andrioaia, duhovnicul obștii, le-au mulțumit ieșenilor și binefăcătorilor pentru prezență și împreună-rugăciune.

Mănăstirea Copou a fost reactivată în Duminica Mironosițelor din anul 2001 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Așezământul monahal a fost întemeiat în secolul al XVII-lea și desființat în urma aplicării Legii secularizării averilor bisericești din 1863.

Legenda spune că mănăstirea a fost înființată de Domnitorul Vasile Lupu după ce soția lui, Doamna Tudosca (Teodosia), a scăpat de o invazie a tătarilor ascunsă într-o scorbură de copac din acel loc.

Sfântul lăcaș a fost sfințit în 1638 de Patriarhul Chiril Lukaris al Constantinopolului.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci