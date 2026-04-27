Mitropolitul Laurențiu, despre curajul mironosițelor: Fapta lor pilduitoare a rămas mereu vie în sufletul femeilor creştine

„Fapta pilduitoare de dragoste şi de slujire faţă de Domnul a femeilor mironosiţe a rămas mereu vie în sufletul femeilor creştine. Curajul lor puternic şi sfânt care a învins frica, bărbăţia lor mucenicească vor umple istoria creştină şi vor uimi pe asupritorii păgâni”, a spus Mitropolitul Laurențiu al Aredalului duminică la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Sibiu.

Înalptreasfinția Sa a subliniat că Biserica le cinstește pe femeile mironosițe şi le oferă pildă de urmat pentru curajul credinţa, dragostea şi devotamentul lor.

„Azi şi în viitor, Sfânta Biserică nu se poate lipsi de apostolatul femeii creştine. De-a pururi, femeia creştină este chemată să ducă vestea Învierii Domnului la toată suflarea omenească, începând cu pruncii pe care îi naşte, şi îi creşte, şi îi închină slujirii lui Dumnezeu”.

Mitropolitul Ardealului a evidențiat rolul fundamental pe care îl are femeia în educarea creștină a copiilor.

„Lucrarea educativă a femeii creştine se simte în familie, în Biserică şi în societate, Mamele creştine trebuie să fie la înălţimea chemării lor, să facă operă de evanghelizare ca şi femeile mironosiţe”.

În Duminica a treia după Paști, pe lângă femeile mironosițe, au fost prăznuite pentru prima dată și Sfintele Femei Românce.

Moment aniversar

Slujirea Mitropolitului Laurențiu în parohia sibiană a fost prilejuită de aniversare a 87 de ani a părintelui Simion Săsăujan, ctitorul lăcaşului de cult al comunității.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată o slujbă de mulțumire pentru darurile revărsate de Dumnezeu asupra părintelui și a familiei sale, în cei 60 de ani de căsătorie şi slujire preoţească, precum şi în cei peste 30 de ani de activitate social-filantropică în cadrul Asociaţiei „Sfântul Nicolae”, filială a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Sibiu.

„L-am întâlnit la Bucureşti pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop care mi-a spus: În curând vei fi preot! Să înţelegi neputinţele oamenilor!. Atât mi-a zis. Cuvintele acestea mi-au rămas în minte şi în inimă, apoi le-am pus în practică în viaţa mea preoţească. Aceasta a fost slujirea mea: activă, aspră, în răbdare şi renunţare”, a mărturisit pr. Simion Săsăujan.

La slujbă au participat pr. prof. Mihail-Simion Săsăujan, fiul părintelui, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti, pr. prof. Ioan-Cristinel Teşu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, pr. Petru Madina, consilier eparhial la sectorul economic al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Ioan Coşa, protopopul de Sibiu, preoţii bisericii, pr. Liviu-Iulian Tarcău, consilier eparhial pentru misiune şi pr. Alexandru Szasz, precum şi alţi slujitori invitați.

Foto credit: Mitropolia Ardealului