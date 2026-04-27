Românce în istorie: Sarmiza Bilcescu, prima femeie din lume doctor în Drept

Luni se împlinesc 159 de ani de la nașterea Sarmizei Bilcescu, prima româncă avocat, prima femeie din lume doctor în Științe Juridice și prima femeie din istorie membră a baroului, organizație profesională a avocaților.

Născută într-o familie boierească, a studiat la Colegiul „Sfântul Sava” din Capitală, apoi la Paris, unde mama i-a fost alături, inclusiv în sala de curs – unde nicio femeie nu mai urmase cursurile de Drept.

A promovat egalitatea în drepturi între femei și bărbați

Românca a avut realmente nevoie de susținere, având în vedere că prezența unei femei în acest domeniu de formare nu a fost bine primită. „Fără femei!… Știința se face între bărbați!”, afirma Paul Sonday, profesor la Sorbona.

„Într-o țară în care chiar și pe ușile închisorilor stă scris: «Libertate, Egalitate, Fraternitate», nu puteți împiedica o femeie să se instruiască, doar pentru că este femeie!“ a fost replica tinerei românce. Parcursul ei academic avea să infirme prejudecata că știința este doar pentru bărbați.

Teza de doctorat în Drept a Sarmizei Bilcescu, susținută la Universitatea Sorbona din Paris în 12 iunie 1890, trata statutul juridic al mamelor în dreptul român și francez, promovând ideea egalității femeii cu bărbatul în căsnicie și în privința drepturilor asupra copilului.

„Neobosită, demnă de toată lauda și cu un comportament ireproșabil“, au apreciat profesorii activitatea româncei la universitatea pariziană.

Prima femeie din istorie membră a baroului

În 1891, a fost admisă în Baroul Ilfov, care includea și Bucureștii. Instituția, condusă de omul politic Take Ionescu, a modificat o serie de legi în acest scop. Cum niciun text de lege nu condiționa apartenența la sexul masculin, avocații concluzionau: „Nu este cu putință de a împiedica petiționara de a fi înscrisă ca avocat”.

Decizia a făcut valuri în presa europeană, iar decanul Facultății de Drept din Bruxelles, Louis Frank, a transmis o scrisoare Consiliului Mondial al Avocaților, precizând că „România are onoarea de a fi introdus pentru prima dată o mare inovație în existența baroului”.

A sprijinit femeile românce

Sarmiza Bilcescu s-a căsătorit cu Constantin Alimănișteanu și a rămas activă în cercurile feministe.

A fost membră fondatoare a Societății Domnișoarelor Române, care își propunea să lupte pentru creșterea gradului de educație în rândul femeilor, președinte executiv la Asociația Femeilor Universitare și a strâns fonduri pentru fetele sărace.

A fost profesoara de limbă română a Reginei Maria.

Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu a plecat la Domnul în 28 august 1935 și a fost înmormântată pe moșia familiei de la Bilcești, îmbrăcată în costum popular, conform dorinței sale.

Surse: Matricea Românească; Radio România Cultural

Foto credit: Matricea Românească